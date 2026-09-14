A kanadai miniszterelnök közölte, országa egyedi szövetségre törekszik az Európai Unióval, de nem kér tagságot

Kanada egy „egyedi szövetség” kialakítására törekszik az Európai Unióval (EU), de nem kíván az uniós közösség tagjává válni – jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap, reagálva a Wall Street Journal azon értesülésére, amely szerint Ottawa annak lehetőségét vizsgálja, hogy Kanada az EU úgynevezett „társult tagja” lehessen.
Carney hangsúlyozta:
Kanada olyan különleges partnerséget kíván kialakítani Brüsszellel, amely a közös értékekre, azonos prioritásokra és a felek egymást kiegészítő gazdasági erősségeire épül.
Mark Carney vasárnap Torontóban, a szeptember 14-15-én megrendezendő első Kanadai Befektetési Csúcstalálkozó előtt üzleti vezetőknek arról beszélt, hogy új nemzeti konszenzus alakult ki az ország gazdasági jövőjéről. Kijelentette, hogy Kanada „saját kezébe veszi a jövőjét”, növeli a beruházásokat, bővíti a belföldi és nemzetközi kereskedelmet, és fenntartható jólétet kíván teremteni.
Az üzleti találkozó célja, hogy a következő öt évben akár ezermilliárd kanadai dollár értékű beruházást vonzzon az országba. A program kiemelt energiaipari, kritikus ásványkincseket érintő, fejlett technológiai és infrastruktúra-fejlesztési projekteket mutat be, miközben Kanada gazdasági függőségének csökkentését is szolgálja az Egyesült Államoktól.Ellenvámokat jelent be Kanada az USA-val folytatott kereskedelmi adok-kapokban
Az unió felé közeledés hátterében az Egyesült Államokkal kiéleződő kereskedelmi vita áll. Trump vasárnap ismét bírálta Kanadát, a „legnehezebb tárgyalópartnernek” nevezve az országot, ugyanakkor úgy vélte, Ottawa megállapodásra törekszik az Egyesült Államokkal.
Az amerikai elnök megerősítette azt a szándékát is, hogy január 1-jétől új vámokat vezessen be a Kanadából érkező személygépkocsikra, teherautókra és autóalkatrészekre.
A Wall Street Journal értesülése szerint Kanada és az EU olyan megoldásokról tárgyal, amelyek megkönnyítenék az áruk, szolgáltatások és munkaerő mozgását a stratégiai fontosságú ellátási láncokban, egyebek mellett az energiaipar, a mesterséges intelligencia, a védelemipar és a kritikus nyersanyagok területén. Emellett szó van tenger alatti kábelek, adatközpontok és új műholdas hálózatok közös fejlesztéséről is.Donald Trump zsarol és fenyegetőzik, a kanadai házak előtt kezd erdő nőni a juharfaleveles zászlókbólDonald Trump az Ontario-tavat Amerikai-tóra nevezte át, hogy idegesítse a kanadaiakat