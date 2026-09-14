Donald Trump az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Volodimir Zelenszkijt

Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt.
Donald Trump vasárnap hivatali repülőgépe, az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva az ukrán államfő felé megfogalmazott kérést
azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat.
Az amerikai elnök mindemellett közölte, zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licenszet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „kevéssé kifinomult” eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében.Volodimir Zelenszkij arra kéri Donald Trumpot, hogy vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra
Az elnök az Egyesült Államok és Kína viszonyáról szólva kifejtette, hogy Kína végez hírszerzési tevékenységet az Egyesült Államokkal szemben, és ugyanez igaz az Egyesült Államokra a kelet-ázsiai országgal kapcsolatban.
– Kína kémkedik utánunk (...) és mi kémkedünk utánuk
– fogalmazott Donald Trump. Megjegyezte, hogy az iráni konfliktussal kapcsolatban Hszi Csin-ping kínai elnök és országa eddig „meglehetősen jól viselkedett”.Rendkívüli csúcsra készülnek Kínában, összeülhet Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Hszi Csin-ping
Kanadáról szólva Donald Trump kijelentette, a vámvita lezárása érdekében Kanada megállapodást akar. Ugyanakkor az elnök azt hangoztatta, hogy Kanada tárgyalási szempontból a „legrosszabb ország”. Egyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kanadát érintő behozatali vámok közül január elsejétől lép életbe a járművekre vonatkozó.Donald Trump zsarol és fenyegetőzik, a kanadai házak előtt kezd erdő nőni a juharfaleveles zászlókbólBanai Károly: A függőség határai