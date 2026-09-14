Oroszország;Kína;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2026-09-14 10:02:00 CEST

Donald Trump az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Volodimir Zelenszkijt

A kérést a magas dízelárakkal indokolta az amerikai elnök.