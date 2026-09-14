Havasi Bertalan: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít

Fidesz;Orbán Viktor;Havasi Bertalan;kommunikációs igazgató;Magyar Péter;

2026-09-14 10:35:00 CEST

A jelek szerint a Fidesz kommunikációs igazgatója megfogadta pártelnöke hétvégi tanácsát, és az eddigieknél is élesebb közleményben támadta a miniszterelnököt és a továbbra is nagy támogatottságú rendszerváltást.

Magyar Péter egyetlen szavát, egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Összevissza beszél, amit egyik nap állít, annak az ellenkezőjével érvel másnap. Azt kell figyelni, amit csinál: önkényuralmi rendszert épít – reagált közleményében a Kossuth Rádiónak reggeli miniszterelnöki interjúban elhangzottakra Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Jogtalanságra nem lehet jogot alapozni; a leendő tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere – jelentette ki Havasi, bár arra nem tért ki, hogy egyelőre nincsenek tervezetek, és a kormányfő éppen arra célzott, hogy várja az ellenzéket és minden magyar embert, hogy vegyen részt az alkotmányozási folyamatban.

Orbán Viktor a hétvégén korrekt módon, egyenesen megmondta, mire számíthatnak a demokratikus jogállam lebontásáért felelős személyek, beleértve a Tisza-ÁVH vezetőit és leendő munkatársait is – folytatta a fideszes fenyegetőzést a kommunikációs igazgató.

Magyar Péter a rádióinterjúban is megerősítette, amit korábban a Facebook-oldalára írt ki a volt korányfő vasárnap este a Hír TV Bayer show műsorában elhangzott szavaival kapcsolatban. – „Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit. Üzenem a maffiának: Nem hátrálunk!” – írta a miniszterelnök.