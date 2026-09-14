Úgy tűnik, nincs érvényes kötelező biztosítása Pintér Sándor Wartburgjának

Kötcse;kötelező biztosítás;Pintér Sándor;Wartburg;

2026-09-14 19:05:00 CEST

Így elviekben nem érkezhetett volna a veterán járművel Kötcsére a volt belügyminiszter.

A híres-neves Wartburgjával érkezett Pintér Sándor a szombati kötcsei piknikre, amely autót a volt belügyminiszter minden évben precízen feltüntetett a vagyonnyilatkozatában. Úgy tűnik azonban, hogy nem minden tekintetben kezelte ilyen alaposan az autót a korábbi tárcavezető: az ATV beszámolója szerint a Wartburgnak ugyanis nem volt érvényes kötelező biztosítása.

A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) hivatalos nyilvántartási adatai alapján a csatorna portálja arról írt, hogy bár a veterán korú jármű 2026. május 4-én sikeresen átesett a műszaki vizsgán – így az érvényessége 2028 májusáig tart –, a hatósági adatbázis bejegyzése szerint a gépkocsi nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB).

Amennyiben tényleg ez a helyzet, az azt jelenti, hogy a volt belügyminiszter nem jöhetett volna a Wartburggal Kötcsére, a hatályos magyar jogszabályok szerint ugyanis a közúti forgalomban csak érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező jármű közlekedhet, ennek hiánya esetén a volt rendőrminisztert akár elő is veheti a rendőrség.

Az ATV mindazonáltal megjegyzi, elviekben előfordulhat, hogy csupán valamilyen adategyeztetési vagy adatszolgáltatási adminisztratív hiba történt - például, hogy a biztosító késedelmesen továbbította az adatokat a központi nyilvántartó felé - azonban az adatbázis friss lekérdezése alapján jelenleg is fennáll a hiányosság.

Lapszemlénk írásáig az ORFK nem reagált az ATV megkeresésére.