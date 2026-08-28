Nyomoz a rendőrség a Lázár János által elengedett több milliárd forintos MÁV-tartozások ügyében

tartozás;NNI;MÁV;feljelentés;Lázár János;nyomozás;elengedés;milliárdok;

2026-08-28 13:45:00 CEST

Hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen, állampolgári feljelentésre indított büntetőeljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Lázár János arra utasította a Volánbusz jogutódját, a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, hogy több, zömmel fideszes vezetésű település helyi személyszállításból eredő tartozásának jelentős részét engedje el – idézte fel a hvg egy májusi, hivatalos iratok alapján megírt cikküket, hogy az utolsó Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere a 2025-ben már dúló választási kampány idején lett ennyire engedékeny. Úgy tűnik, a jó szíve miatt kerülhet bajba személyesen is, mert előző évben még az ország legnagyobb bliccelőinek nevezte jelentős tartozást felhalmozó településeket, és arra utasította a MÁV-ot, hogy perelje be őket.

Ez a gáláns lépése Kecskemét esetében kétmilliárd, Salgótarján esetében egymilliárd, Nyíregyháza esetében mintegy 600 millió, Szombathely – amely az egyetlen nem fideszes település – esetében pedig csaknem 500 millió forint veszteséget okozott a MÁV-nak. Összességében Lázár tehát több mint 4 milliárd forinttal rövidítette meg a vállalatot, valamint az adófizetőket azért, hogy országjárása során pozitív színben tűnjön fel az érintett településeken – vonta le a következtetést a lap.

Mint kiderült a fideszes politikus még gálánsabb volt az adófizetők terhére, ugyanis arra utasította a MÁV Személyszállítási Zrt-t, hogy a általa vezetett tárcának nyújtsák be a számlát. A lap úgy értesült, hogy a rendőrség nyomoz az ügyben, és iratokat kért be a MÁV Személyszállítási Zrt-től a tartozások elengedése miatt. Érdeklődésükre az ORFK megerősítette, hogy állampolgári feljelentés alapján az ügyben büntetőeljárás indult 2026. augusztus 23-án a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.