Ismét Salgótarján egyik fideszes alpolgármestere került elő az NKA-ügyben

állami támogatás;Salgótarján;Nemzeti Kulturális Alap;közpénzek felhasználása;fideszes alpolgármester;Molnár Áron;

2026-09-15 16:35:00 CEST

A 17 milliárd forintos korrupciós ügy legújabb epizódját ismertette Molnár Áron.

Salgótarján egyik fideszes alpolgármestere, Fenyvesi Gábor „civil” szervezete , a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület egyszer húsz, majd 25 millió forint is kapott a Hankó Balázs, az utolsó Orbán-kormány kulturális és innovációs minisztere a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA), az úgynevezett 790-es keretből – ismertette az 17 milliárd forintos korrupciós ügy legújabb epizódját Molnár Áron keddi Facebook-videójában. Az NKA-botrány feltárásban aktívan részt vevő Molnár kiemelte, hogy információi szerint a támogatás egy része az önkormányzati REMEK Salgótarjáni Rendezvény-, Média, Turisztikai és Művelődési Központ Nonprofit Kft. által meghirdetett, a múlt hétvégén tartott Macskakő nevű fesztiválra ment.

A rendezvény hirdetésén alul, mint támogató szerepel az NKA és Fenyvesi egyesületének a neve, a logója is. – Ez így önmagában rendben lenne, csakhogy a hivatalosan elérhető adatok szerint valami nem stimmel. A fesztivált szinte kizárólag a salgótarjáni önkormányzat művelődési háza, a REMEK reklámozta a Facebook-oldalán is, amelynek augusztus 24-i bejegyzéséből kiderült,

hogy elővételben 9 ezer forintért, a helyszínen 11 ezer forintért kínálták. Tehát ez egy fizetős rendezvény volt

– mondta Molnár Áron. Hozzátette, hogy közérdekű adatigényléssel megkapott pályázati dokumentumok szerint a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület nulla forint bevételt tervezett, nem tüntette fel a rendezvény, amire állami pénzt kér, hogy fizetős lesz, nem számolt jegybevétellel.

A hatályos jogszabályok szerint nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat. Ha egy fizetős fesztiválra nulla forint bevételt írnak be, az finoman szólva nem felel meg ennek a követelménynek.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter július 17-i Facebook-posztja szerint nyilatkozatot kértek be a 790-es keretből támogatott szervezetektől, hogy mire költötték, vagy mire fogják költeni a kapott pénzt. Ez a nyilatkozat még nem ismert, de Molnár szerint a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatát a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek (NKTK) meg kell vizsgálnia, és a támogatást vissza kell vonnia.

– Itt nem egyszerű adminisztrációs hibáról, hanem jogszabályba ütköző ügyről van szó, amelynek a következménye a visszafizetés lehet. A színész-influenszer a kulturális tárcát is bírálja, mert szerinte nem elég átláthatóságot hirdetni, hanem vizsgálatokra és felelősségre vonásra van szükség.

Salgótarján fideszes alpolgármesterének a neve már korábban felvetődött az állami támogatásokkal kapcsolatban. Lapunk is írt arról, hogy hatszáznál is több olyan egyesület kapott állami támogatást 2022 és 2026 között – jórészt a Városi Civil Alapból (VCA), a Falusi Civil Alapból (FCA), a Nemzeti Együttműködési Alapból (NEA) és a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) –, amelynek vezető tisztségviselője a Fidesz logójával indult a választáson. A Telexnek a kormány augusztus végén közzétett kereshető, térképes adatbázisa alapján végzett augusztusi gyűjtéséből derült ki, hogy Salgótarján fideszes alpolgármesterei is, Fenyvesi Gábor és Tolnai Sándor is taroltak a pályázatokon. A Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület így négy év alatt 72,96 millió forint kormányzati támogatást zsebelt be.