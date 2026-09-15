Az NVB kiadta Orbán Balázsnak Szekeres Pál EP-mandátumát

Kiadta Orbán Balázsnak az európai parlamenti képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden. A 2024-es európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP listájának 6. helyéről mandátumhoz jutó Szekeres Pál szeptember 14-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról, amit az Európai Parlament még aznapi ülésén tudomásul vett és megállapította a képviselői hely megüresedését. A közös listát állító jelölőszervezetek törvényes képviselői a lemondott képviselő helyére Orbán Balázst jelentették be, aki a Fidesz-KDNP EP-listájának 48. helyén szerepelt 2024-ben.
Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi feltételeknek, az NVB kiadta a mandátumot Orbán Balázsnak, aki a határozat jogerőre emelkedését követően veheti át azt. A fideszes politikus a volt miniszterelnök politikai igazgatója, majd a pártja számára nagy vereséggel végződött idei parlamenti választás kampányfőnöke volt.Orbán Balázs tudásával és tapasztalatával a Fidesz erős nemzetközi kapcsolatrendszerét tervezi építeni EP-képviselőkéntOrbán Balázs: Mindannyian bűnhődünk, egyikünket sem jutalmazza az élet
Szekeres Pál azért mondott le az EP-képviselőségről, hogy Orbán Balázs megkaphassa az ő mandátumát, az ő pedig átvehesse a magyar Országgyűlésben Lázár János lemondása miatt megüresedett mandátumot. Ennek megfelelően az NVB kedden Szekeres Pálnak is kiadta azt. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.Orbán Balázs: Orbán Viktor egyetlen politikai tőkéje, hogy soha nem hazudott a magyaroknakLeszavazták a fideszes jelöltet az Európai Parlamentben