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2026-09-15 18:38:00 CEST

Az NVB kiadta Orbán Balázsnak Szekeres Pál EP-mandátumát

Orbán Viktor egykori politikai igazgatója, a Fidesz volt kampányfőnöke a szintén fideszes Szekeres Pállal cserélt. Ő Orbán Balázs helyét veszi át a magyar parlamentben, amihez már ő is megkapta a mandátumát.