Beolvasztják az alapítványát, új főnököt is kapott Schmidt Mária, de a jövőjéről valószínűleg nem ő fog dönteni

Schmidt Mária;Városliget Zrt;Gyorgyevics Benedek;

2026-08-31 11:01:00 CEST

Bekerül a birodalma a Városliget Zrt. cégébe.

A Batthyány Lajos Alapítvány egyes feladatait, valamint a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány minden feladatát a Kulturális Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át – vette észre a HVG a Magyar Közlönyben.

A portál kiemeli, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. a Liget Budapest projektet és az Operaház felújítását vivő Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. szinte üres cége. Vezetője pedig annak vezérigazgatója, Gyorgyevics Benedek jogász, ingatlanfejlesztő szakember. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatótanácsának elnöke Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

A HVG már korábban megírta, hogy információi szerint elsőre talán különös módon a Városliget Zrt. veheti át azoknak a nem felsőoktatást végző kekvák vagyonát és feladatait, amelyeket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM) részére szignált ki a kormány. A megoldás átmeneti, hiszen sietni kellett a kekvák megszüntetésével, mert ez volt az uniós pénzek felszabadításának egyik feltétele. A folyamatot a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség irányítja, a TKKM-et csupán arra kérték fel, hogy keressen olyan céget, amely át tudná venni ezeket a feladatokat.

A lap úgy tudja,

kezdetben övezte némi bizalmatlanság a Városliget Zrt.-t, de Tarr Zoltánék látták, hogy egy átláthatóan és jól működő céggel van dolguk, amelyet érdemes megtartani.

Valószínűleg jó referenciákat kaptak róla Vitézy Dávidtól is, aki a cég alkalmazottja volt akkor, amikor a Közlekedési Múzeum felépítéséért felelt, amelyet akkor még a Városligetben terveztek. Illetve a TKKM egyik helyettes államtitkára, Petrik Máté is itt dolgozott korábban informatikai igazgatóként. A cég egyébként a Liget Budapest projekt lezárulása óta az itteni ingatlanok, a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, a városligeti mélygarázs, a Szabolcs utcai Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ üzemeltetésével, illetve a Városliget parkfenntartásával foglalkozik, amire 250 munkatárs áll rendelkezésre.

Azt, hogy mi szakad a cég és a minisztérium nyakába a két kekvával, valószínűleg még ők maguk sem tudják, hiszen sem a Batthyány Lajos Alapítvány, sem a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány nem működött átláthatóan. A lap minisztériumi forrásból úgy tudja,

még nincs döntés arról, pontosan milyen feladatok és milyen ingatlanok maradnak meg, s ahhoz hány munkavállalót tartanak meg.

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy intézetek operatív irányítását (Schmidt Mária birodalma esetében ez a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Kertész Imre Intézet, az Eötvös József Intézet és a Szabad Európa Intézet) a minisztérium látja el. A fizetések augusztus 31-ig vannak rendezve, tehát a mostani utalást még nem, de az októberben fizetendő szeptemberi bért már a tárcának kell kifizetnie, ahogy az esetleges létszámcsökkentés esetén a végkielégítéseket is.

Augusztus 31-től tehát Schmidt Máriának Gyorgyevics Benedek lesz a főnöke, de – jegyzi meg a HVG – az, hogy meghagyja-e a munkaviszonyát, vagy elküldi, valószínűleg nem az ő, de talán nem is Tarr Zoltán döntése lesz. Az szinte bizonyos, hogy a Terror Háza Múzeum megmarad, valószínű, hogy egy darabig a Kertész Imre Intézet is fennmarad jelenlegi helyén, de a többi, valós munkát nem végző, inkább a kormányzati propagandát szolgáló tudományos intézetet sorsáról döntést kell hozni.

A mintegy 37,6 milliárd forintos vagyonnal rendelkező Batthyány Alapítvány esetében is dönteni kell arról, mi legyen a saját, 38 főt foglalkoztató BL Nonprofit Kft.-jével, amely a NER olyan emblematikus lapjait adta ki, mint a Magyar Krónika, a Hungarian Conservative és a Hungarian Review.