Egymást vádolják népirtással

A tárgyalás első hetében Hága meghallgatja Horvátország érveit, valamint a két ország által felsorakoztatott tanúkat. Zágráb még 1999-ben vádolta meg népirtással a szerbeket, s nyújtott be keresetet az ország ellen, Belgrád pedig 2010-ben, az ENSZ-nél nyújtotta be ellenpanaszát.