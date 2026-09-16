Több ezren vonultak utcára Pristinában a hágai bíróság ítélete ellen tiltakozva, amely háborús bűnösnek nyilvánította és összesen 81 év börtönbüntetésre ítélte a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) négy egykori magas rangú vezetőjét. Albán politikusok is bírálják a döntést, Belgrád egyelőre hallgat.
A Hamásszal szemben álló Palesztin Hatóság üdvözölte az emberek, az emberi jogok védelmét szolgáló döntést, Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő viszont kijelentette, hogy Izrael a nemzetközi jog betartásával folytatja a végső győzelemig.
Tembeka Ngcukaitobi, a dél-afrikai legfelsőbb bíróság jogásza azt mondta, Izrael "népirtási szándéka" nyilvánvaló "abból, ahogyan ezt az offenzívát folytatja".
Az izraeli külügyminisztérium visszautasította a vádat, a civileket élő pajzsként használó Hamászt téve felelőssé a a Gázai övezet több mint 21 ezer halottjáért.
Nagy többséggel utasította el a hágai Nemzetközi Bíróság a bolíviai jogászok felvetését - az országnak nem sikerült ismét tengerparthoz jutnia.
Népirtásban és emberiesség elleni bűntettben is bűnösnek találta a hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY) Ratko Mladic egykori boszniai szerb hadseregtábornokot.
Nem találta bűnösnek Szerbiát népirtás vádjában a hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ). A döntés ugyan már január végén megszületett az ügy kapcsán, de csak tegnap hozták nyilvánosságra az ítéletet.
Meghozta döntését a hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) a Szerbia és Horvátország közötti háborús népirtásra vonatkozó kölcsönös vádakkal kapcsolatban, az ítéletet azonban csak február első hetében hozzák nyilvánosságra - értesült a szerb sajtó szerdán.
Hágában véget ért Szerbiának és Horvátországnak az 1991 és 1995 közötti háborús népirtásra vonatkozó kölcsönös vádjával kapcsolatos bírósági tárgyalása a Nemzetközi Bíróság (ICJ) előtt – írta a vajma.info honlapja.
A tárgyalás első hetében Hága meghallgatja Horvátország érveit, valamint a két ország által felsorakoztatott tanúkat. Zágráb még 1999-ben vádolta meg népirtással a szerbeket, s nyújtott be keresetet az ország ellen, Belgrád pedig 2010-ben, az ENSZ-nél nyújtotta be ellenpanaszát.