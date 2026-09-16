Több ezren vonultak utcára Pristinában a hágai bíróság ítélete ellen tiltakozva, amely háborús bűnösnek nyilvánította és összesen 81 év börtönbüntetésre ítélte a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) négy egykori magas rangú vezetőjét. Albán politikusok is bírálják a döntést, Belgrád egyelőre hallgat.
A különleges törvényszék szerdán hirdet ítéletet a volt államfő és három egykori UÇK-vezető ügyében. Az ügyészség 45 éves szabadságvesztést kér, a védelem teljes felmentést. A döntés nem csak négy vádlott sorsáról szól: Koszovó háborús emlékezetét és a Belgráddal fennálló viszonyt is megrázhatja.
A nyomozás szerint háborús bűnöket követtek el. Másként ítélik meg őket a honfitársak és a szerbek.
Teljes szereptévesztésben lehet az a személy, aki az Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek eljuttatott, a nyugat-balkáni határok újrarajzolását magban foglaló tervet írta. Ez több akadályba ütközne.
Nagy fölénnyel, a voksok 48 százalékával nyerte meg a koszovói parlamenti választást Albin Kurti baloldali populista pártja, az Önrendelkezés.
Elsőre megmagyarázhatatlannak tűnő, már-már paranormális jelenséget élhetnek át az emberek Koszovóban.
Koszovóban néhány hónap múlva előrehozott választást rendeznek, de tiszta belpolitikai viszonyok várhatóan az új voksolást követően sem alakulnak ki.
Ismét az Európai Unió játszhatja a vezető szerepet a Szerbia és Koszovó közötti megbékélési folyamatban.
A hágai törvényszék vádat emelt Hashim Thaci koszovói elnök ellen, ezzel előre kudarcra ítélve a balkáni békéről szombatra tervezett washingtoni tárgyalást.
Vádat emeltek Hashim Tachi államfő és a UCK nevű hadsereg több tagja ellen, háborús bűnök miatt felelhetnek.
Állítólag Hashim Thaci utódjáról nem tud dönteni a Koszovói Demokrata Szövetség és az Önrendelkezés.
Megjósolhatatlan, hogy milyen színezetű kabinet alakul a voksolást követően.
A közös hadgyakorlatot feszült helyzetben jelentette be Belgrád: az akció sejthetően válasz arra, hogy a szomszédos Koszovóban korábban rendőröket vezényeltek az ország főként szerbek lakta északi térségébe.
Koszovó és Szerbia elkötelezett a területcserét illetően, ez azonban a térségben is rendkívül veszélyes precedenst teremthet.
Főként Koszovó európai integrációjáról, de a vízumliberalizációról és a Szerbiával fenntartott kapcsolat rendezéséről is tárgyalt csütörtökön Pristinában Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Hashim Thaci koszovói elnök - írja az MTI. Utóbbi leszögezte: Pristina számára továbbra is a teljes jogú európai uniós tagság elnyerése a legfontosabb cél.
Miközben amúgy is szétesőben a koszovói kormánykoalíció, a miniszterelnöknek még a török befolyással is kezdenie kell valamit.
Letette a hivatali esküt Hashim Thaci új koszovói elnök a parlament ülésén, amelyet bojkottáltak az ellenzék képviselői. Atifete Jahjagát váltja az államfői tisztségben. Az ünnepélyes beiktatási ceremóniát ma rendezik meg Pristinában.
Az ellenzék heves tiltakozása ellenére Hashim Thaci külügyminisztert választotta köztársasági elnökké a koszovói parlament pénteken. A 120 fős pristinai törvényhozás 71 képviselője támogatta Hashim Thaci megválasztását. A másik jelölt, a szintén a Thaci vezette Koszovói Demokrata Párthoz (PDK) tartozó Rafet Rama egyetlen szavazatot szavazatot sem kapott. A köztársasági elnököt azonban csak a voksolás harmadik körében választották meg, amikor már a kétharmados többség, azaz 80 szavazat helyett elég volt az egyszerű többség, azaz 61 szavazat is.
Az utóbbi napokban az volt a szerb-albán kapcsolatok legfontosabb kérdése, hogy Hashim Thaci koszovói kormányalelnök-külügyminiszter részt vesz-e Belgrádban az Oktatásért Ifjúsági Bizottság szervezésében április 24-én sorra kerülő „A Nyugat-Balkán európai integrációja – együtt jobban teljesíthetünk” elnevezésű konferencián, amelyre Szerbia, Bosznia, Koszovó és Macedónia külügyminiszterei kaptak meghívást.
Feloldódott a júniusi előrehozott választások óta tartó politikai patthelyzet Koszovóban. Hétfőn megalakult az új parlament, amely tegnap megszavazta Isa Mustafa kormányát.
Öt és fél hónappal a június 8-án megrendezett koszovói parlamenti választás után, várhatóan pénteken, megtarthatja alakuló ülését a pristinai parlament.
Bár sorban harmadszor is Hashim Thaci demokrata pártja (PDK) nyerte meg a koszovói parlamenti választást, miután az ellenzék összefogott ellene, tömörülése ellenzékbe kényszerül. Ezzel elakadhat Koszovó és Szerbia megbékélésének folyamata.
Hashim Thaci koszovói kormányfő maradhat Hashim Thaci koszovói kormányfő demokrata pártja nyerte meg a 2008-ban függetlenné vált köztársaságban vasárnap megrendezett parlamenti választást.