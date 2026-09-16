Hashim Thaci lett az új koszovói köztársasági elnök

Az ellenzék heves tiltakozása ellenére Hashim Thaci külügyminisztert választotta köztársasági elnökké a koszovói parlament pénteken. A 120 fős pristinai törvényhozás 71 képviselője támogatta Hashim Thaci megválasztását. A másik jelölt, a szintén a Thaci vezette Koszovói Demokrata Párthoz (PDK) tartozó Rafet Rama egyetlen szavazatot szavazatot sem kapott. A köztársasági elnököt azonban csak a voksolás harmadik körében választották meg, amikor már a kétharmados többség, azaz 80 szavazat helyett elég volt az egyszerű többség, azaz 61 szavazat is.