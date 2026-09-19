Szűkíthetik az Otthon Startot – ezekre a módosításokra számítanak a piacon

lakásvásárlás;jogszabályváltozás;Otthon Start Program;

2026-09-19 09:30:00 CEST

Egyértelműen szigorításra számítanak az Otthon Start program feltételeinek a felülvizsgálata kapcsán a lakáspiacon. Reális irány lehet az életkori korlát bevezetése, a korábbi ingatlantulajdoni hányad szűkítése és a bérbeadási lehetőség eltörlése is az állami támogatással futó hitel kapcsán.

A piaci szereplők többsége arra számít, hogy az új feltételek majd csak 2027 januárjától lépnek életbe. Emiatt a következő hetekben egyesek szerint felgyorsulhatnak a vásárlási döntések, de jelentős új keresletet sokan már nem várnak. Aki tudott és akart, már élt az olcsó hitel lehetőségével – mondta egy lapunknak nyilatkozó ingatlanközvetítő.

Ez év júniusában az új lakáshitel-szerződések összegének a 69 százalékát már az Otthon Start adta. Augusztus közepéig mintegy 56 ezer szerződést kötöttek, hozzávetőleg 2000 milliárd forint értékben. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint körül alakult.

A program egyik sajátossága, hogy jövedelmi plafon sincs a „fiatalok első” lakásának a megvásárlását segítő 3 százalékos hitel jogosulti körében.

Így a magas jövedelmű, hitelképes vásárlók első, sőt, a többedik lakásuk megszerzéséhez is igénybe vehetik. Az 50 millió forintos maximális hitel 25 éves futamidővel, 3 százalékos kamattal mintegy 237 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent.

Az első lakás megszerzését támogató programnál felmerült az életkori korlát szükségessége is. A szakértők szerint 35 és 40 év közötti felső korhatár jöhet szóba, a korábbi csok szabályaihoz hasonlóan. A tulajdoni hányad szabályain is változtathatnak. Jelenleg bizonyos feltételekkel az is jogosult lehet, akinek legfeljebb 50 százalékos tulajdona van vagy volt lakóingatlanban. A feltételezések között szerepel, hogy ezt a határt 49 százalékra csökkentik, amivel máris jelentősen szűkülhet a jogosultak köre.

Sanszos, hogy a támogatott hitelt saját célú lakás megszerzéséhez kötik, és kizárják a befektetési célú vásárlásokat. A bérbeadás korlátozása ugyanakkor a szakértők szerint más problémát vet fel: ha a tulajdonos nem adhatja ki a lakását, nehezebbé válhat az egyik városból a másikba költözés akkor is, ha valaki munka miatt menne át máshová lakni.

A lakáspiac nagyon heterogén. Vannak, akik már rendelkeznek ingatlannal, és nem az első lakásukat keresik. Mások jobb lakhatást szeretnének, dolgoznak, képezik magukat, és saját otthonban gondolkodnak. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak belevágni a tulajdonszerzésbe. A szakértők szerint ezért a bérlakásrendszer fejlesztése is fontos lenne. A XIII. kerületben például az önkormányzat telket ad egy beruházáshoz, cserébe lakásokat kap, amelyeket később a piaci ár alatt adhat ki. Ez azoknak is lehetőség, akiknek nincs meg a vásárláshoz szükséges önererejük.

A lakásvásárlásnál ugyanis sokszor éppen ez a szűk keresztmetszet.

Az elmúlt időszakban a lakásár-emelkedés egyes ingatlanoknál akár 8-12 millió forinttal is megnövelhette a szükséges önerőt, a megtakarítások viszont nem tudtak ilyen ütemben nőni néhány hónap alatt.

Ráadásul hiába teszi lehetővé a szabályozás bizonyos esetekben a 10 százalékos önerőt, a bankok saját kockázati szabályaik alapján ennél többet is kérhetnek. Kis forgalmú településeken akár a 30-40, sőt, helyenként az 50 százalékos saját forrást is megköveteli a bank.

Budapesten korlátot jelent az újlakás-piacon az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja. A fővárosi új építésű lakások jelentős része ugyanis ennél már akkor drágább volt, amikor a programot tavaly nyáron bejelentették. Egyes beruházók kellő kereslet híján már kedvezményekkel próbálják értékesíteni a lakásokat.

A bizonytalanságot közben a félinformációk is növelik. Az új lakások 5 százalékos kedvezményes áfájával kapcsolatban például olyan hírek terjednek a piacon, hogy januártól ismét 27 százalékos kulcs jöhet, és ezzel drágulhatnak a lakások. A szakértők szerint az ilyen bizonytalan információk miatt olyan vevők is kivárhatnak, akik egyébként vásárolnának. A lakásáfa azonban a most megvásárolható lakások esetében biztosan 5 százalék marad, sőt, a 2026. december 31-ig építési engedélyt szerzettekre és a 2030 végéig eladottakra vonatkozóan is a kedvezményes kulcs marad. Piaci szereplők egyébként szinte biztosra veszik, hogy a későbbiekben is marad az alacsony adókulcs az új építésű ingatlanokra.