Rászorulók helyett inkább csak a gazdagokon segített az Orbán-kormány hangzatos lakásprogramja

kiemelt beruházás;felülvizsgálat;lakáshitelek;lakástámogatás;Otthon Start Program;

2026-08-19 05:50:00 CEST

A kedvezményes Otthon Start hitelek 76 százalékát a társadalom felső egyötödéhez tartozók vették igénybe, vagyis az állam gazdagokat támogatja a lakásvásárlásban. A Tisza-kormány egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy megmarad-e a jelenlegi formában az előző kormány perverz lakástámogatási rendszere, de megkezdték az Otthon Start beruházások vadhajtásainak lenyesegetését.

A Tisza-kormány a múlt héten döntést hozott arról, hogy felfüggeszti az Otthon Start Program (OSP) keretében kiadott kiemelt státuszú beruházásokat, ahol a fejlesztők még nem kapták meg az építési engedélyt – erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányülést követő szóvivői tájékoztatón. Mint a tárcavezető szavaiból kiderült, az Orbán-kormány által megalkotott OSP-vel az új kabinet nem tud teljes mértékben azonosulni. Egyrészt Vitézy Dávid értékelése szerint az előző kormány azért minősítette kiemelt beruházássá az OSP lakásépítéseket, hogy a fejlesztéseket végrehajtó, jellemzően kormányközeli vállalkozóknak könnyített szabályokat biztosítson. A jelenlegi szabályok „rendkívül gyenge minőségű fejlesztéseket” tesznek lehetővé, ahol a cél a minél nagyobb haszon elérése. Ezért ezeket a kiemelő rendeleteket a kormány az év végéig felfüggeszti, és ez idő alatt megvizsgálják, hogy az OSP program keretében indított tömeges lakásépítésekhez biztosítanak-e megfelelő tömegközlekedési kapcsolatok, illetve fenntartható minőségi lakásokat építenek-e a fejlesztők - mondta a miniszter.

Azok a beruházások, amelyek már elindultak és rendelkeznek építési engedélyekkel, tovább folynak, vagyis azon vásárlók, akik letették a foglalót vagy előleget, biztonságban érezhetik pénzüket. Több ezer vásárlóban merülhetett fel azonnal a kérdés, hogy mi lesz a már befizetett pénzével, illetve az Otthon Start keretében megkötött hitelszerződésével. A mostani döntés azonban nem húzza ki a szőnyeget a már engedéllyel rendelkező beruházások alól – írta elemzésében Balogh László, az ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője.

Más a helyzet azoknál a kiemelt beruházásoknál, amelyek még nem rendelkeznek jogerős építési engedéllyel. Ezeket év végéig felülvizsgálják, így azok a vevők, akik egy ilyen projektben már lakást vásároltak, lefoglalóztak vagy előszerződést kötöttek, egyelőre bizonytalanabb helyzetben lehetnek. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházások végleges leállítását – fogalmazott közleményében Balogh László.

A kormány arról is döntött, hogy egy új megközelítésű lakásprogramot szeretne összeállítani az év végére – erről társadalmi egyeztetés indul. Vitézy Dávid elmondta, hogy elhibázottnak tartják, hogy a korábbi kormány csak a saját lakáshoz való jutást támogatta. Ezért a Tisza-kormány leendő Wekerle Sándor programja emellett az állami, önkormányzati bérlakások és kollégiumok fejlesztésére helyezné a hangsúlyt – ehhez már megszerzett uniós támogatások egy részét is felhasználnák.

A kormány (még) nem döntött a OSP folytatásának felfüggesztéséről vagy átalakításáról – pedig a teljes bankszektor erre készül. Az OSP programot az Orbán-kormány indította el tavaly szeptemberben a választási kampányra időzítve. Az OSP korábbi állami támogatású hitelprogramokhoz képest nagyobb összeg felvételét teszi lehetővé – derül ki a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből. Otthon Start keretében akár 50 millió forint összegű hitel is felvehető, a futamidő végéig fix, maximum 3 százalékos kamat mellett legfeljebb 100 millió forintos lakás vagy 150 millió forintos ház, tanya, birtokközpont vásárlása, illetve építése esetén, a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát figyelembevételével – olvasható a jelentésben.

A program kidolgozásakor először kormány még a rászoruló alacsonyabb jövedelmű fiatalok lakáshoz jutását akarta segíteni, ám már az előkészítés fázisában gyorsan kinyitották felülről a támogatási rendszert, így a program a magas jövedelmű fiatalok támogatási formája lett – erről a tavalyi egyeztetésen résztvevő banki szakértők beszéltek lapunknak. A választások előtt az a politikai döntés született, hogy a (felső) középosztályt nem zárják ki a programból – tették hozzá.

Az MNB adatai szerint olyan jól sikerült a program kialakítása, hogy az OSP hitelek éppen a rászorulókon nem segítettek. A jegybank júniusban kiadott hitelezési jelentése szerint 2025 szeptembere és 2026 februárja között mintegy 27,3 ezer OSP hitelszerződést kötöttek a bankok a 3 százalékos támogatott hitelprogramra, a hitelek 76 százaléka olyan fiatalokhoz került, akik a felső jövedelmi ötödbe tartoznak, illetve ezen belül az 59 százalékuk a felső jövedelmi tizedben tartozik.

Az MNB megállapítása szerint a OSP „főleg a magasabb jövedelemmel rendelkező fiatalok lakáshoz jutását támogatta”. Az OSP program keretében felvett lakáshitelek átlagos futamideje 23 év volt – vagyis elvileg a következő negyed században évente több száz milliárd forintos kiadással jár az adófizetőknek az Orbán-kormány elhibázott hitelprogramja. Az állam két módon csökkentheti a program költségeit – átalakítja a programot oly módon, hogy bezárja azt a gazdag családok előtt. A ingatlanos szakma és a pénzintézetek szakértői is erre számítanak, ám a döntést még nem hozta meg a kormány. A másik költségcsökkentő megoldás, hogy olyan gazdaságpolitikát folytat, ami lehetővé teszi a lakáshitelek kamatainak csökkentését – vagyis komolyan meglépik az eurókonvergenciát, amelynek egyik feltétele a kamatok csökkentése. Ugyanis az állami támogatás a 3 százalék feletti részre jár, ez most akár 4 százalék is lehet, ám ha piaci lakáshitelkamatok a jelenlegi 6,8 százalékról, 3 százalék közelébe csökkennek, akkor az állam kiadásai jelentősen csökkennek vagy akár nullára is íródhatnak.