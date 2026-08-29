Feljelentést tett az M6-os autópálya-koncesszió miatt Vitézy Dávid minisztériuma

feljelentés;Vitézy Dávid;M6-os autópálya;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-08-29 10:49:00 CEST

A kormány arról is döntött, hogy érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan a korábbi megrendelés.

Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése miatt – közölte Vitézy Dávid szombaton a Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében hozzátette, a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban ítélte oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést.

Az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között az autópálya fenntartását ugyanúgy a legmagasabb minőségi osztályba tartozó színvonalú működtetéssel és a burkolat szükséges felújításával 149 helyett 44 milliárd forintért vállalja – tette hozzá a tárcavezető, megjegyezve, hogy ez „nem kis különbség”.

Bejegyzésében kiemelte,

Lázár Jánosnak is szerződéses lehetősége volt ezt az opciót választani, mégis a háromszorosan túlárazott koncesszort bízta meg, ráadásul mindezt úgy, hogy erre joga sem lett volna, hiszen a koncessziós hatáskör nem őt, hanem az akkori nemzetgazdasági minisztert illette meg.

Vitézy Dávid közölte, most erre hivatkozva a kormány nem csak büntetőfeljelentést tett, hanem arról is döntött, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, így a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb megoldást lehetőségük nyílik és fogják is választani.