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2026-09-15 20:00:00 CEST

Vitézy Dávid bemutatta a bizonyítékokat, miszerint Lázár János rendelte meg az M6-os autópálya háromszorosan túlárazott üzemeltetését

A NER oligarcháinak koncessziós társasága nem az addigi szerződés szerint tizenegy évre, hanem 31 évre, 2057-ig kapta volna a megbízást, 149 milliárd forintért a reális 44 milliárd forint helyett.