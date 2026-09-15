Vitézy Dávid bemutatta a bizonyítékokat, miszerint Lázár János rendelte meg az M6-os autópálya háromszorosan túlárazott üzemeltetését

Lázár János háromszoros áron túlárazva megrendelte Mészáros Lőrinc és Szíjj László autópálya-koncesszorától (MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) az M6-os autópálya idén októberben lejáró üzemeltetési szerződése után az üzemeltetést. Ezt az MKIF-től nem csak 11 évre (a korábbi szerződés idejére) rendelték meg, hanem 31 évre, 2057-ig – jelentette ki Vitézy Dávid egy YouTube-videóban. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet, hogy a felvételen bemutatja a bizonyítékokat.
„149 milliárd helyett 44 milliárd – ennyiért végzi el ugyanazt a feladatot az M6-os üzemeltetője, mint amennyit Mészáros Lőrinc cége kért érte. Háromszoros túlárazás, feketén-fehéren”
– írta a bejegyzésében a tárcavezető.
Vitézy felháborodott azon, hogy a fideszes lapok, közük a Magyar Nemzet vádolta meg, hogy hazudik, és ugyanezt terjesztette róla posztban Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő is.Feljelentést tett az M6-os autópálya-koncesszió miatt Vitézy Dávid minisztériumaVitézy Dávid feljelentést tett az M6-os üzemeltetése miatt
A Fidesz először azzal jött, hogy Mészáros jobban aszfaltoz. Aztán már maga Orbán Viktor mondta, hogy én vagyok „a németek embere", a Fidesz szerint valójában szuverenitási kérdés, hogy Mészárosék működtessék az autópályát háromszoros áron. Most pedig végül egyszerűen letagadják, hogy az egész megtörtént. De megtörtént – itt van Lázár János saját kezű aláírása a dokumentumon. Feljelentést tettünk, a bizonyítékokat átadtuk az ügyészségnek – közölte Vitézy Dávid.Vitézy Dávid: Háromszor annyiért, rosszabb minőségben üzemeltetné az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszát Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeLázár János egy kézzel írt „Nem!”-mel utasította el az szerződéshosszabbítást az M6-os ügyébenDöntött a Tisza-kormány, Mészáros Lőrinc nem kapja meg az M6-os koncesszióját, Paks 2 terveit inkább felülvizsgálnák