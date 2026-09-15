Tiborcz István körül csapkod a villám a Volánbusz-ügyben

Négy személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) és közülük hármat vett őrizetbe a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásával és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos ügyekben. Az ügyészség neveket nem közölt, ám Magyar Péter bejelentette, hogy Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérét és Jellinek Dániel nagyvállalkozót is előállították a nyomozók.