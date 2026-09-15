Négy személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) és közülük hármat vett őrizetbe a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásával és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos ügyekben. Az ügyészség neveket nem közölt, ám Magyar Péter bejelentette, hogy Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérét és Jellinek Dániel nagyvállalkozót is előállították a nyomozók.
Az összességében milliárdos értékű személyszállítási szolgáltatás és autóbusz-beszerzéseknél történt vesztegetés gyanúja miatt a hatóságok több helyszínen csaptak le.
Az ellenzéki parlamenti képviselő szerint a feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket.
Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő a társaságnál.
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