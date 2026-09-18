földrengés;Nyíregyháza;katasztrófavédelem;Nagykálló;

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Földrengés volt Nyíregyháza közelében

A földmozgást a lakosság is érzékelte.

Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat – közölte csütörtök éjszaka a katasztrófavédelem.

A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint 2026. szeptember 17-én helyi idő szerint 21 óra 18 perckor keletkezett 2,7-es magnitúdójú földrengés Nagykálló térségében.

Miután még nem történt előrelépés, Magyar Péternek írt levelet, eddig több mint 11 ezer aláírást összegyűjtve a Hétköznapi Feminizmusom mozgalom kezdeményezője, Hajnal Edina. A nőjogi szakértő, aktivista szeptember elején demonstrációt is szervezett a Parlament elé, hogy mielőbb ratifikálja az országgyűlés a nők elleni erőszak megelőzését célzó Isztambuli Egyezményt, amelyet az Orbán-kormány 2014-ben aláírt ugyan, de azóta sem ratifikálta, így nem lépett hatályba. Interjú.