Földrengés volt Nyíregyháza közelében

Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat – közölte csütörtök éjszaka a katasztrófavédelem.
A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint 2026. szeptember 17-én helyi idő szerint 21 óra 18 perckor keletkezett 2,7-es magnitúdójú földrengés Nagykálló térségében.Földrengés volt Magyarország és Horvátország határánFöldrengés volt Örkény térségébenKisebb földrengés rázta meg vasárnap hajnalban Békéscsaba térségét