Földrengés volt Nyíregyháza közelében

földrengés;Nyíregyháza;katasztrófavédelem;Nagykálló;

2026-09-18 07:24:00 CEST

A földmozgást a lakosság is érzékelte.

Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat – közölte csütörtök éjszaka a katasztrófavédelem.

A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint 2026. szeptember 17-én helyi idő szerint 21 óra 18 perckor keletkezett 2,7-es magnitúdójú földrengés Nagykálló térségében.