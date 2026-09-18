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2026-09-18 09:25:00 CEST

Orbán Anita: Újrakezdtük a tárgyalásokat a Norvég Alappal, több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra

A külügyminiszter kiemelte az uniós országok gazdasági társadalmi felzárkózását szolgáló támogatások fontosságát. Az előző időszakban az Orbán-kormány 78 milliárd forintos forrásról mondott le.