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Orbán Anita: Újrakezdtük a tárgyalásokat a Norvég Alappal, több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra

A külügyminiszter kiemelte az uniós országok gazdasági társadalmi felzárkózását szolgáló támogatások fontosságát. Az előző időszakban az Orbán-kormány 78 milliárd forintos forrásról mondott le.

Újrakezdtük a tárgyalásokat a Norvég Alappal a Magyarországot illető fejlesztési források tekintetében. Ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra – közölte Facebook-oldalán Orbán Anita. A külügyminiszter szerint a tárgyalások jól haladnak, hamarosan konkrétumokról is be tudnak számolni.

Célunk az, hogy olyan egyezményt tárgyaljunk ki Norvégiával, amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósítsunk meg – jelentette ki a tárcavezető. Kiemelte, hogy arról a Norvég Alapról van szó, amelynek keretében Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. 

Mint ismert, a három támogató ország egyike sem EU-tag. A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának pedig mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. – Ennek külön súlyt ad, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós (majdnem 78 milliárd forint) keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Az előző kormány tehát lemondott erről az összegről is – jegyezte meg Orbán Anita.

Ma a Szociális és Családügyi Minisztérium működik az épületben, amelynek 27 milliárd forintos kialakítása a luxust is tartalmazta. Az Orbán-kormány nem sajnálta a pénzt 38 milliós bárpultra, 3,7 milliós kanapékra, 4,5 milliós székekre sem. 