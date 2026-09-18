Orbán Anita: Újrakezdtük a tárgyalásokat a Norvég Alappal, több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra

Újrakezdtük a tárgyalásokat a Norvég Alappal a Magyarországot illető fejlesztési források tekintetében. Ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra – közölte Facebook-oldalán Orbán Anita. A külügyminiszter szerint a tárgyalások jól haladnak, hamarosan konkrétumokról is be tudnak számolni.
Célunk az, hogy olyan egyezményt tárgyaljunk ki Norvégiával, amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósítsunk meg – jelentette ki a tárcavezető. Kiemelte, hogy arról a Norvég Alapról van szó, amelynek keretében Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja.Norvégia nyárig megegyezne az új magyar kormánnyal az EGT-alapból Magyarországnak szánt 91,8 milliárd forintról
Mint ismert, a három támogató ország egyike sem EU-tag. A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának pedig mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. – Ennek külön súlyt ad, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós (majdnem 78 milliárd forint) keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Az előző kormány tehát lemondott erről az összegről is – jegyezte meg Orbán Anita.Újra lesz Norvég Civil Alap, hat év alatt 20 millió eurót osztanak szét a magyar civil szervezetek közöttEgyeztetésbe kezdett az Orbán-kormány a Norvég Alap újraindításárólMegegyeztek a Norvég Alapról, de még nem tudni, hogy a 3,26 milliárdból mennyi jutna Magyarországnak