Vitézy Dávid szerint Lázár János nem olvasott e-maileket, Orbán Viktornak pedig „őszinte híve” elköszönéssel írt

Lázár János;Orbán Viktor;Vitézy Dávid;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-09-18 11:04:00 CEST

Mindent kinyomtatva, papíron kellett felterjeszteni – idézte fel a közlekedési és beruházási miniszter.

A minisztérium átvétele után az iratkezelési utasítás is tartogatott meglepetéseket – állapította meg Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, bejegyzésében pedig közzétett egy részletet a Forbes-nak adott interjújából.

A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy Lázár János nem olvasott és nem írt e-maileket, mindent kinyomtatva, papíron kellett felterjeszteni. De szerinte fontos szabály volt, hogy ha a korábbi építési és közlekedési miniszter Orbán Viktornak írt levelet, azt az „Őszinte híve” elköszönéssel kellett befejezni. „Azt hiszem, ez mindent leír arról, hogy hogy működött a minisztérium” – jegyezte meg a tárcavezető.

Lázár János augusztus 20-án jelentette be, hogy lemond a parlamenti képviselői mandátumáról. Döntését a Fidesz parlamenti választási vereségéért vállalt felelősséggel, a Tisza-kormány állítólagos önkényével és a megújulás igényével indokolta.