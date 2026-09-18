Tiborcz István cégéhez még nem érkezett hatósági megkeresés a Volánbusz-ügyben

Volánbusz;Tiborcz István;BDPST Group;

2026-09-18 16:25:00 CEST

Így aztán nem is tudnak róla mit mondani.

Nem érkezett hatósági megkeresés sem a BDPST Grouphoz, sem a társaság tulajdonosához, Tiborcz Istvánhoz a Volánbusz-üggyel összefüggésben - közölte a vállalat a hvg.hu kérdésére.

A cég azt írta, hogy egyikük sem érintett az ügyben, közvetlen információval sem rendelkeznek róla, ezért érdemben nem tudják kommentálni.

Mint korábban hírt adtunk, a megkeresés előzménye, hogy a Volánbusz-ügy több gyanúsítottjának korábban üzleti kapcsolata volt Tiborcz Istvánnal. Szivek Norbert egykori MNV-vezér és Komonczi Zsolt, Seszták Miklós korábbi kabinetfőnöke tulajdonostársa is volt a Hotel Dorotheában, Jellinek Dániel pedig több üzletet kötött vele, egyebek mellett a Gellért Szállót is ő adta el Tiborcz Istvánnak. A hatósági közlemények ugyanakkor nem említették Tiborcz Istvánt, nem gyanúsították meg, és tanúként sem hallgatták ki.

A Jellinek Dánielt is érintő Volánbusz-ügy évekkel korábban kezdődött: az ügyészség gyanúja szerint a Volán-társaságok túlárazottan szereztek be használt buszokat, illetve vásároltak ingatlant, a valós érték feletti összeget pedig köztes vállalatokon keresztül folyatták át, majd ingatlanprojektekbe fektették. A társaságokat akkor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyelte, amelynek vezérigazgatója Szivek Norbert volt.

A Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön Jellinek Dániel és Szivek Norbert letartóztatásáról döntött. A gyanú szerint a jelentősen túlárazott használt buszok beszerzésével mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett. Eddig nyolc embert gyanúsítottak meg, a hvg.hu értesülése szerint azonban a számuk még emelkedhet. Az Indotek azt közölte, hogy Jellinek Dániel végig együttműködött a hatóságokkal, nem követett el bűncselekményt, és azt remélik, hogy ezt a nyomozás is megállapítja.