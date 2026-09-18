Megszűnik az Uzsoki Utcai Kórházban a VIP-részleg

egészségügy;megszűnés;Uzsoki Utcai Kórház;VIP-egészségügy;

2026-09-18 18:15:00 CEST

Zugló országgyűlési képviselője azt hangoztatta, nem azon kell múlnia az ellátásnak, hogy kinek mennyi pénze van.

Megszűnik az Uzsoki Utcai Kórházban - közölte egy pénteki Facebook-bejegyzésében a Tisza országgyűlési képviselője.

Velkey György László - aki egyben a XIV. kerület országgyűlési képviselője - azt írta, hogy pénteken Nagy András Csaba megbízott főigazgató körbevezette őt az intézményében. Itt egyetértettek abban, hogy két dolgot egyszerre kell rendbe tenni: javítani kell a kórház működési körülményeit, és le kell zárni a korábbi időszak problémáit. A kormánypárti politikus hangsúlyozta: először a beteg, aztán minden más, és olyan egészségügyet akarnak, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt a betegágy mellett.

Az Uzsoki a zuglóiaké és minden betegé, aki ide érkezik. Az ellátás minőségét nem annak kell meghatároznia, hogy kinek mennyi pénze van - zárta sorait Velkey György László.

Az Uzsoki Utcai Kórházban működő VIP-ellátás ügyét 2025-ben Hadházy Ákos tárta a nyilvánosság elé. Mint korábban hírt adtunk róla, akkor azt mondta, fizető betegek akár milliós összegekért heteken belül juthattak olyan ortopédiai műtétekhez, amelyekre az állami várólistán éveket kellett volna várniuk. Az ellátás közvetítésében a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft. vett részt, amely 2025 márciusáig Papcsák Ferenc volt fideszes zuglói polgármester tulajdonában állt. A Nemzeti Gyógyszerészeti és Népegészségügyi Központ (NNGYK) később azt közölte, hogy a cégnek nem volt működési engedélye egészségügyi szolgáltatás végzésére.

A Transparency International Magyarország és Hadházy közérdekű adatigénylései után bírósági eljárás indult, amelyben jogerősen kimondták, hogy a kórháznak ki kell adnia a VIP-részleg működésére és áraira vonatkozó adatokat. A később nyilvánosságra került iratok szerint 2020 és 2024 között 595 beavatkozást értékesítettek 906 millió forintért, ezek közül 492 ortopédiai műtét volt. A kormány vizsgálatot is indított, annak megállapításait azonban nem hozták nyilvánosságra.