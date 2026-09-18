Nyilvános lesz Deák Bill Gyula temetése

temetés;gyász;Deák Bill Gyula;

2026-09-18 17:45:00 CEST

A zenész egy rutinműtét után hunyt el.

Szeptember 30-án, 13:00-kor helyezik örök nyugalomra az Új köztemetőben Deák Bill Gyulát.

A zenész Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben azt írják, akik szeretnék leróni a kegyeletüket, azok megtehetik ezt a nyilvános temetésen egy szál fehér rózsával. A sajtó munkatársait arra kérik, hogy a temetői szertartás alatt és után is tartsák tiszteletben az elhunyt emlékét, valamint a család fájdalmát és interjúkészítéssel vagy fotózással ne zavarják meg a gyászolókat.

Deák Bill Gyula 77 éves korában, szeptember 17-én hunyt el. Halálhírét hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, ahol azt írták, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg. Később a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház közölte: az énekest két-három napig kezelték Zalaegerszegen, ahol rutinbeavatkozásnak számító pacemaker-beültetést végeztek rajta, a műtétet követő éjszaka azonban hirtelen szívleállás következtében meghalt.