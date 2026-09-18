Eltűnt egy Michelin-kulcsos magyar hotel, tizenkettő maradt

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2026-09-18 18:00:00 CEST

Tizenkét magyarországi hotel szerepel az idén a Michelin Guide szállodai válogatásában. A legmagasabb, két Michelin-kulcsos minősítést a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel kapta. Mindkét szálloda már a tavalyi válogatásban is két kulccsal szerepelt – közölte a Michelin Guide.

A Michelin Guide másodszor díjazta a magyarországi hoteleket Michelin-kulccsal. A minősítés a Michelin-csillag szállodai megfelelője.

Az idén tíz magyarországi szálloda kapott egy Michelin-kulcsot.

Két Michelin-kulcsot két budapesti luxushotel kapott újra, a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel.

Egy Michelin-kulcs minősítést tíz szálloda, az Anantara New York Palace Budapest, a Dorothea Hotel, a Hotel Clark Budapest, a Kimpton BEM Budapest, a Kozmo Hotel Suites & Spa, a Párisi Udvar Hotel Budapest, a Verno House, a W Budapest, valamint a balatonfüredi Hotel Petit Bois és a tatai Platán Manor érdemelt ki 2026-ban az ellenőröktől.

Tavaly még a 13 magyar hotel egyike volt a magyar válogatásban, 2026-ban azonban már nem szerepel benne a BDPST-csoport BOTANIQ Castle of Tura egysége, amelyet 2025-ben még egy Michelin-kulccsal díjaztak. A kastélyszálló 2024 novemberétől azonban a szállodai működés helyett elsősorban rendezvényekre, csoportos szállásokra és privát bérlésre váltott, azaz nem lefokozták, hanem működési modellt váltott.

A Michelin globális szállodai válogatása már több mint 9400 hotelt tartalmaz, ezek közül 2832 rendelkezik Michelin-kulccsal. A globális listán összesen 155 három Michelin-kulcs, 657 két Michelin-kulcs és 2020 egy Michelin-kulcs minősítésű szálloda szerepel. Mint a Turizmus.com írta: Európában Olaszországban van a legtöbb Michelin-kulcsos szálloda, összesen 224, míg Franciaországban 220, az Egyesült Királyságban 131, Németországból pedig 130 hotel szerepel a listán.

A 2025. októberi bejelentés óta több mint 2200 szállodával bővült a válogatás.