Két évre nevezett ki miniszteri biztost Vitézy Dávid

Sokrétű munkát vár el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Pogonyi Csabától, akit a legfrissebb Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás szerint szombati hatállyal két évre a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért és adatstratégiáért felelős miniszteri biztossá nevezett ki. Pogonyi tevékenységét közvetlenül a miniszter irányítja, azt ötfős titkárság segíti, és a munkáért a meghatározott jogszabályi keretek között helyettes-államtitkári illetménynek megfelelő díjazást és juttatást kap.
Az utasítás szerint az új miniszteri biztos fő feladata lesz a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok és projektek egységes társadalmi-gazdasági értékelési és monitoringrendszerének, valamint módszertani és szabályozási kereteinek kialakítása. Továbbá a közlekedési és területfejlesztési stratégiákat és döntéseket megalapozó elemzések, előrejelzések, modellek és hatásvizsgálatok elkészítésének koordinálása, valamint közreműködik a programok és projektek értékelésében és rangsorolásában.A kormány semmisnek tekinti és felmondja a 35 éves autópálya-koncessziót
Mindezen felül Pogonyi Csabának kell irányítania a projektértékeléshez, a stratégiai tervezéshez és a monitoringhoz kapcsolódó egységes adatstratégia, adatbank, beruházási projektlista, indikátorrendszer és döntéstámogató rendszerek kialakítását. Ugyancsak neki kell összehangolnia a minisztérium, a háttérintézmények és a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságok kapcsolódó elemzési, modellezési, adatgazdálkodási és döntéstámogatási feladatait. Hozzá tartozik még a miniszter által kijelölt kiemelt programok és projektek előzetes értékelésének koordinálása, megvalósításuk nyomon követése és utólagos hatásértékelése, de feladatköre a területhez kapcsolódó stratégiai, társadalmi-gazdasági és megvalósíthatósági tanulmányok minőségbiztosítása is.Vitézy Dávid visszavonta Lázár János korábbi utasítását, hogy a MÁV méregdrága karbantartási szerződéssel vegyen használt svájci motorvonatokatVitézy Dávid szerint a Magyar Közút saját gépláncaival gyorsabban, túlárazás nélkül mennek az útfelújítások