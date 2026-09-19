Két évre nevezett ki miniszteri biztost Vitézy Dávid

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2026-09-19 07:30:00 CEST

Pogonyi Csaba helyettes államtitkári fizetésért a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért, adatstratégiáért lesz felelős.

Sokrétű munkát vár el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Pogonyi Csabától, akit a legfrissebb Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás szerint szombati hatállyal két évre a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért és adatstratégiáért felelős miniszteri biztossá nevezett ki. Pogonyi tevékenységét közvetlenül a miniszter irányítja, azt ötfős titkárság segíti, és a munkáért a meghatározott jogszabályi keretek között helyettes-államtitkári illetménynek megfelelő díjazást és juttatást kap.

Az utasítás szerint az új miniszteri biztos fő feladata lesz a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok és projektek egységes társadalmi-gazdasági értékelési és monitoringrendszerének, valamint módszertani és szabályozási kereteinek kialakítása. Továbbá a közlekedési és területfejlesztési stratégiákat és döntéseket megalapozó elemzések, előrejelzések, modellek és hatásvizsgálatok elkészítésének koordinálása, valamint közreműködik a programok és projektek értékelésében és rangsorolásában.

Mindezen felül Pogonyi Csabának kell irányítania a projektértékeléshez, a stratégiai tervezéshez és a monitoringhoz kapcsolódó egységes adatstratégia, adatbank, beruházási projektlista, indikátorrendszer és döntéstámogató rendszerek kialakítását. Ugyancsak neki kell összehangolnia a minisztérium, a háttérintézmények és a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságok kapcsolódó elemzési, modellezési, adatgazdálkodási és döntéstámogatási feladatait. Hozzá tartozik még a miniszter által kijelölt kiemelt programok és projektek előzetes értékelésének koordinálása, megvalósításuk nyomon követése és utólagos hatásértékelése, de feladatköre a területhez kapcsolódó stratégiai, társadalmi-gazdasági és megvalósíthatósági tanulmányok minőségbiztosítása is.