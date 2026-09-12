Vitézy Dávid visszavonta Lázár János korábbi utasítását, hogy a MÁV méregdrága karbantartási szerződéssel vegyen használt svájci motorvonatokat

Visszavontam Lázár János választás előtt három nappal, április 9-én kiadott utasítását, amelyben a svájci használt motorvonatok méregdrága, karbantartási szerződésének megkötésére utasította a MÁV-ot – közölte szombat reggel a Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, az előző kormány korábban úgy döntött, hogy a MÁV legfeljebb 93 használt Stadler GTW motorvonatot vásároljon Svájcból. A vásárlás feltétele a hosszútávú karbantartási szerződéskötés, azonban a MÁV vezetése éppen a kirívó drágaság, a túlárazás gyanúja miatt nem hajtotta végre az Orbán-kormány építési és közlekedési miniszterének utasítását.
A korábbi ajánlatot a MÁV versenyképtelennek és túlárazottnak ítélte, ráadásul a konstrukcióban olyan NER-közeli cégek is megjelentek alvállalkozóként, mint a Pintér Sándor korábbi belügyminiszterhez köthető B+N – derült ki a tárcavezető posztjából. Mint kifejtette, az utasítás visszavonása azt jelenti a gyakorlatban, hogy a karbantartás feltételeit és árát újra kell tárgyalni.93 motorvonatot vesz a kormány
Nem fogadunk el egy versenyképtelenül drága karbantartási ajánlatot csak azért, hogy a járművek megvásárlásának feltétele teljesüljön. Használt járművet csak akkor érdemes venni, ha a vételárral és a teljes élettartamra számított karbantartási költséggel együtt valóban jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak – írta Vitézy Dávid, hozzátéve, a GTW-k sorsa még nem dőlt el: a megfelelő szerződéses konstrukció kialakításának lehetősége 2026. december 31-ig áll fenn. Ugyanakkor azt ígérte, csak akkor lépnek tovább, ha bebizonyosodik, hogy a teljes konstrukció műszakilag és pénzügyileg is megéri.Lázár János 11 új motorvonat beszerzéséről, a ciklus végére pedig érezhető javulásról posztoltVitézy Dávid: Mintegy 30 Stadler FLIRT motorvonat vált működésképtelenné az extrém hőség miatt