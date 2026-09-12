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2026-09-12 09:02:00 CEST

Vitézy Dávid visszavonta Lázár János korábbi utasítását, hogy a MÁV méregdrága karbantartási szerződéssel vegyen használt svájci motorvonatokat

A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, hogy a választás előtt három nappal kiadott utasítást az állami vasúttársaság nem hajtotta végre, mert annak vezetése is túlárazást gyanított.