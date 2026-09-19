Uniós felfüggesztés: az Együtt mást is sejt az okokról

Az Együtt szerint azért Brüsszelben és nem Magyarországon vették észre, hogy probléma van az uniós pályázatokkal, mert a kormány "megszállta" a független intézményeket, köztük az uniós források helyes elköltéséért felelő Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot (EUTAF) is.