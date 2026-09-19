Pogonyi Csaba helyettes államtitkári fizetésért a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért, adatstratégiáért lesz felelős.
Már nyolc hónap sincs a következő parlamenti választás várható időpontjáig, a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium gyorsan közzétette, hogy milyen hatalmas állami beruházásokat terveznek 2035-ig.
Látszólag feloldhatatlan az ellentmondás: a mélyszegénység ellen küzdő uniós projektben 30-40 ezres óradíjjal vesznek részt mentális karbantartók . Lenyúlás, úri huncutság vagy nagyon is indokolt kiadás?
A kormány fejlesztési kabinetjében nem az uniós forrásból megvalósuló fejlesztések kivitelezőiről, hanem a különböző projektek prioritásáról döntöttek - ezt a korábbi nemzeti fejlesztési miniszter, a Miniszterelnökség jelenlegi államtitkára jelentette ki a TV2 Mokka reggeli műsorában.
Az Együtt szerint azért Brüsszelben és nem Magyarországon vették észre, hogy probléma van az uniós pályázatokkal, mert a kormány "megszállta" a független intézményeket, köztük az uniós források helyes elköltéséért felelő Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot (EUTAF) is.
Öt magyar Operatív Program támogatását hagyta jóvá pénteken az Európai Bizottság, amelyek keretösszege 18,7 milliárd eurót tesz ki, így a hatalmas forráskeret immár hivatalosan is Magyarország rendelkezésére áll - írta a Portfolio internetes portál.
Az Európai Bizottság ma adja áldását azoknak a kiemelt energiainfrastruktúra projekteknek a végleges listájára, amelyek 2014 és 2020 között uniós költségvetési forrásokban részesülhetnek. Közel egy tucat magyar érdekeltségű beruházás is szerepel az előzetes listán - írja a Bruxinfo..