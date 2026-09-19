Szeptember 30-án jön a húszezer forintos dízeltámogatás első részlete

állami támogatás;kormányrendelet;dízel;üzemanyagárak;részletek;

2026-09-19 12:42:00 CEST

E hónap végén azok kaphatják meg az első 5 ezer forintot, akik idén januárban már üzembentartói vagy tulajdonosai voltak legfeljebb 110 kilowattos dízelüzemű autónak.

Megjelent a Magyar Közlöny legfrissebb, pénteken közzétett számában a 146/2026. (IX. 18.) kormányrendelet a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról, amely tartalmazza az Országgyűlésben e hét keddjén elfogadott jogszabály végrehajtásának a részleteit. Eszerint a dízeltámogatás összege a 2026. évben magánszemélyenként 20 000 forint A Magyar Államkincstár a dízeltámogatás összegét a központi költségvetésből főszabály szerint négy részletben folyósítja 2026. szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én mindazoknak, akik megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek.

Az előírások között szerepel, hogy ha a személygépkocsinak több üzemben tartója vagy több tulajdonosa van, a támogatásra az jogosult, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. A dízeltámogatás a magánszemélyt a 2026. január 1-jén, illetve az e rendelet hatálybalépésének napján általa üzemben tartott, illetve tulajdonában álló személygépkocsik számától függetlenül, egy személygépkocsi után illeti meg. Tehát az a magánszemély is kap támogatást, aki ez év első napján kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű autónak üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, vagy azzá vált azóta.

A kormányrendelet alapján szeptember 30-án azok kapják meg az első 5000 forint támogatást, aki már január 1-jén megfeleltek a fenti feltételeknek. Akik csak azt követően váltak üzemben tartóvá vagy tulajdonossá, azoknak egy hónappal később október 30-án érkezik a részlet. A szabályozás szerint a fennmaradó részleteket december 31-ig minden érintett megkapja vagy a bankszámlájára vagy postai úton.