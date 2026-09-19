Bánki Erikkel való személyes kapcsolata miatt kizárták a Volvo-perként elhíresült büntetőügy nyomozásából a Baranya megyei főügyészt

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2026-09-19 12:22:00 CEST

Az elfogultságát maga az ügyész jelentette be abban a nyomozásban, amelyet idén júniusban rendeltek el újra, Hadházy Ákos feljelentésére. A pécsi buszok ügyében a volt fideszes képviselőt érintő eljárást áttették Fejér megyéhez.

Kizárták a nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, mert a Bánki Erikkel való személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be – írta Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A volt ellenzéki országgyűlési képviselő a Fidesz egykori politikusa ellen idén áprilisban ismételten megtett feljelentése alapján a pécsi buszper, másnéven a Volvo-per ügyében újraindult nyomozás fejleményeiről beszámolva közzé is tette a Legfőbb Ügyészség határozatát. Abban a kizárásról, illetve arról döntöttek, hogy a további elsőfokú ügyészi feladatok ellátására a Fejér Vármegyei Ügyészséget jelölik ki.

„Mondjuk vagy most ismerkedtek meg, vagy kicsit lassan jutott az eszébe…Az ügyészség valami egészen durván átlátszóan, a nyilvánvaló tények ellenére próbálta Bánkit kimenteni a pécsi Volvo csalásból” – jegyezte meg Hadházy a hozzá eljutott dokumentum kapcsán. Szerinte a fideszes politikus, aki ugyan pártja listáján áprilisban mandátumot szerzett, de azt végül nem vette fel, néhány végtelenül tisztességes bírónak köszönhetően nem úszhatja meg az eljárást.

A perről lapunk is rendszeresen beszámolt. Április 8-án írtunk arról, hogy öt év börtönre ítélték a pécsi Volvo-perként elhíresült büntetőügy vádlottjait. A Pécsnek 887 milliós kárt okozó ügylet igazi elkövetői ellen viszont soha nem indult eljárás. Minderről a volt ellenzéki képviselő kifejtette, hogy a bírók csak azt tudják elítélni, akit az ügyész megvádol. – Annyit tehettek, hogy az ítéletben leírták, miért kellett volna Bánkit is bevonni a nyomozásba – írta Hadházy Ákos, aki április végén tett újra feljelentést, és mint mi is megírtuk, júniusban el is rendelték a nyomozást. Miután a rendőrség már áttette Fejér megyére az ügyet, most az ügyészi felügyelet is oda került. Azt a korábbi képviselő, civilben állatorvos jó jelnek tartja, bár azt nem érti, hogy Bánki Erik, miért nincs még letartóztatva.