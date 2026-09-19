Ungár Anikó karambolozott a Margit hídnál - Cserbenhagyta a sérült sofőrt?

Ungár Anikó karambolozott egy másik autóval a Szent István körúton a Margit híd felé - tudta meg a Bors. A lap szerint a művésznő úgy próbálta meg kikerülni a kocsit, hogy közben ismét nekikoccant, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.