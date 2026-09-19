A megtámadott férfi a Szent István körút XIII. kerületi oldaláról zebrán ment át az V. kerületi oldalra, amikor a bántalmazó nekiesett. Az elkövető elszámoltatása folyamatban van.
A sértettek megúszták nagyobb baleset nélük, a férfit kényszergyógykezelni kell.
Jövő hétfőtől forgalomkorlátozás lép életbe Budapest XIII. kerületében, a Szent István körút forgalmi rendjét vízvezeték-felújítás miatt kell módosítani.
Ungár Anikó karambolozott egy másik autóval a Szent István körúton a Margit híd felé - tudta meg a Bors. A lap szerint a művésznő úgy próbálta meg kikerülni a kocsit, hogy közben ismét nekikoccant, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.