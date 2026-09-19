A Cagliari Daniel Maldini góljával győzött az Udinese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati mérkőzésén.
Az olasz labdarúgó-bajnokság közvetítési jogait egy spanyol cég vásárolta meg, amely jócskán többet fizet, így az itáliai klubok közeledhetnek az európai elithez.
Szerephez juthatnak-e az olasz labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában a magyar játékosok? - ez a legnagyobb kérdés hazai szempontból.
Az Inter folytatta pazar sorozatát, az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában 3-0-ra győzött a Pescara otthonában, s Stefano Pioli vezetőedzővel kilencmeccses nyertes sorozatban van a milánói együttes. A házigazdák pedig továbbra is kilenc ponttal állnak a tabella végén, s lassacskán végleg lemondhatnak a bennmaradásról.
A szezonban már másodszor edzőváltás történt az olasz labdarúgó-bajnokságban kieső helyen álló Palermo labdarúgócsapatánál, melyet csütörtöktől Eugenio Corini irányít.
Bosszút forralt az olasz bajnokság második helyezettje, az AS Roma a listavezető Juventus elleni –mondjuk így - szuperrangadón. A fővárosiak ugyanis máig nem emésztették meg az őszi torinói találkozót, amelyen a zebrák nem kis bírói segédlettel arattak 3-2-es diadalt.