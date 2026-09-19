Növelte előnyét a Juventus

Az Inter folytatta pazar sorozatát, az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában 3-0-ra győzött a Pescara otthonában, s Stefano Pioli vezetőedzővel kilencmeccses nyertes sorozatban van a milánói együttes. A házigazdák pedig továbbra is kilenc ponttal állnak a tabella végén, s lassacskán végleg lemondhatnak a bennmaradásról.