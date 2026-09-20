Magyar Pétert leöntötték borral Szekszárdon

Szekszárd;Szekszárdi Szüreti Napok;Magyar Péter;

2026-09-20 09:53:00 CEST

A Szekszárdi Szüreti Napokon történt az akció, az elkövető férfit a biztonságiak azonnal elvezették.

Borral öntötte le egy feltehetően Fidesz-szimpatizáns Magyar Pétert Szekszárdon - erről a miniszterelnök számolt be videóbejegyzésében a Facebookon.

Magyar Péter a Szekszárdi Szüreti Napokon vett részt országjárása keretében, ekkor öntötte rá a borospohara tartalmát egy férfi, igaz, ezt néhány méteres távolságból kísérelte meg, így csak kevés jutott belőle a kormányfőre. A biztonságiak azonnal elvezették az illetőt.

„Bátorra itta magát egy bukott orbáni harcos. Pécsről hazafelé megálltunk a Szekszárdi Szüreti Napokon a helyiek hívására. Nagyon zavarhatta az „úriembert”, hogy mindenki jól érezte magát és százakkal beszélgettünk,fényképezgettünk. Annyira azért nem volt bátor, hogy közel jöjjön és esetleg a szemembe nézzen. Kár volt a finom szekszárdi borért…” - kommentálta az akciót a miniszterelnök.

Magyar Péter azóta egy másik videót is közzétett az eseményről. „Szeretném nektek megmutatni a Szekszárdi Szüreti Napok valódi arcát. Sok-sok ezer ember a világ minden részéről békében, mosolyogva a világ talán legfinomabb boraival és a hagyományos magyar konyha csodáival. Zene, hagyományőrzés, kulináris élvezetek már évtizedek óta. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy veletek lehettem! Jövő ilyenkor újra Szekszárd” - írta.