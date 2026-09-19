„Orbán Viktor hiába vadászik a kormány hibáira, nincs esélye, a magyar választók már sosem bízzák rá az ország vezetését”

miniszterelnök;Pécs;országjárás;Baranya megye;Magyar Péter;

2026-09-19 21:21:00 CEST

Percenként tapsolt bele elismerően a közönség Magyar Péter egyórás helyzetértékelő beszédébe Pécsen, a 48-as téren. A miniszterelnökre szeptemberben meghirdetett országjárásának második állomásán mintegy háromezren voltak kíváncsiak. Riport.

Noha az elmúlt hetekben számos kritika érte a Tisza-kormány teljesítményét, a pécsi rendezvény résztvevői szinte kivétel nélkül ünnepelni jöttek. Magyar Péter ezúttal is zászlóval a kezében a közönségen át ment fel a színpadra, elfogadva feléje nyújtott kézfogásokat, hagyta, hogy megérintsék, fotózzák, szelfizzenek vele. A hangulatot a bevonulás zenéje tette teljessé: „Kegyes istenek, kegyes szellemek, (…) hallgassátok könyörgésünk, vigyázzátok nemzetségünk!” – énekelte utánozhatatlan férfias hangján a csütörtökön elvesztett Deák Bill Gyula az István, a király rockopera Torda táltosának extatikus dalát.

– Ránk fér a kegyelem és a siker – jegyezte meg mellettem a dal hallatán a 71 éves Müller Anikó, aki most látta élőben először a Tisza Párt elnökét –, sok ennek a kormánynak az ellensége. Nagyon kell a siker, nagyon, de nagyon…

Magyar Péter ezúttal is azt ígérte, hogy kormánya sikerre van ítélve. S ez tetszett a pécsieknek. Az különösen, amikor megidézte Orbán Viktort, aki azt jósolta, hogy 133 nap után – a Tanács-kormányhoz hasonlóan – Magyar Péter kabinetje is megbukik. A politikus megjegyezte, hogy épp ma telt el a 133. nap, és a kormánya teszi a dolgát. Nagy taps és nevetés fogadta azt is, amikor a Fidesz visszakozó Békemenetéről ironizált, megjegyezve, hogy közpénz híján ez inkább már „Mégse-menet” lesz, vagy „Végső-menet.”

Nagy tetszést aratott az is, amikor arról beszélt, hogy vonatszerelmese van kormányának Vitézy Dávid személyében, aki láthatóan élvezi, amit csinál, és új pályára akarja állítani a magyar tömegközlekedést. Magyar Péter szerint az időnként éjjel kettőkor rátelefonáló közlekedési miniszternek is köszönhető, hogy az uniós ezermilliárdokat mégiscsak megkapja Magyarország.

Az is fokozta a jókedvet, amikor Magyar kitért arra, hogy a Tisza korszerű és valódi önkormányzatiságot akar, és ezért megszüntetik, hogy a Fidesz-kormány által funkció nélkülivé silányított megyék a Fidesz kádertemetőjének kifizetőhelyeként működjenek.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy április 12-e óta olyan országban élünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét és tüntethet igazáért. Megemlítette a szociális ágazat pénteki tüntetését, ahová ő is elment, hogy beszélgessen a demonstrálókkal – ezt a kijelentését is nagy taps kísérte, amiképp a vagyonvisszaszerzés eddigi lépéseinek összegzését is. Azt ígérte felgyorsul ez a folyamat, főleg ha kinevezik az új legfőbb ügyészt.

Mindjárt tett is egy ajánlatot a NER száz milliárdosainak, arra biztatta őket, hogy önként adják vissza a törvénytelenül szerzett pénzeket, ha megteszik, enyhébb büntetésre számíthatnak, és hát mégse mindegy hogy öt évig vagy életük végéig ülnek a börtönben. Ez ajánlatot is eufórikus jókedv nyugtázta, ahogy nem sokkal később a miniszterelnök kivonulását is.

A gyűlés előtt és után beszéltem tucatnyi résztvevővel, s meglepően hasonlóan gondolkodtak arról, hogy milyen esélye van a Tisza-kormánynak megvalósítani a párt kampányígéreteit.

– Lassú folyamat lesz a bűnösök megbüntetése – prognosztizálta a pécsi egyetemen pénzügyi területen dolgozó Mercz Andrea. – Minden eljárás legyen jogszerű és igazságos, de ehhez idő kell. A gazdaság helyreállításához is. Európa recesszióban van, ez megnehezíti a mi dolgunkat is.

De érzem, hogy lépésről lépésre, szép apránként sikerülni fog. És van ami már eddig is sikerült: április óta fellégzett, megkönnyebbült az ország. Én így látom, pedig én valaha szavaztam a Fideszre, de 2010 után már képtelen lettem volna rá.

Egy 23 éves joghallgató úgy vélte, ha Magyar Péter ígéreteinek fele teljesül, akkor az már hatalmas siker, s akkor a Fidesznek semmi esélye sincs visszatérni a hatalomba. Mindamellett sokan megjegyezték, dühíti őket, hogy a Fidesz semmit se tanult a bukásból, továbbra is hazugságokkal traktálja a megmaradt táborát, és érezhetően ellendrukkere a kormánynak, s így az ország felemelkedésének.

– Azért jöttem el a gyűlésre, mert felfordult a gyomrom Orbán kötcsei beszédétől – vallotta be a közalkalmazottként dolgozó Simon Zoltán. – Orbán, mint egy árnyék itt sompolyog, és várja, hogy Magyarnak semmi se sikerüljön.

A gazdaságban egyik napról a másikra nem lehet csodákat tenni, a lényeg, hogy jó irányba induljunk el, és szerintem az máris megtörtént. A kormány döntései átláthatók, és ez nagyon fontos, ezért bízom bennük. Orbán keletre vitt volna minket, Oroszország és Kína felé, én meg azt mondtam, inkább éhen halok, de Európában akarok maradni.

– Ha a kormánynak nem sikerül minden, akkor se kérünk a Fideszből

– tette hozzá a férfi felesége, a pedagógusként dolgozó Andrea. – Orbán milyen eredményt ért el? Csak azt, hogy mindent átszőtt a korrupció és végzetesen megosztották a magyar társadalmat. Erre nincs bocsánat, és ebből örökre elegünk lett.

Mindenkit megkérdeztem arról, hogy nem éreznek-e a környezetükben türelmetlenséget a kormánnyal szemben, hisz eddig még egyetlen tisztességtelenül meggazdagodott NER-huszár ellen se emeltek vádat, és a közel-keleti olajválság is a gazdasági fellendülés ellen dolgozik.

Mindannyian azt felelték, hogy ismerőseik látják ezeket a nehézségeket. A 46 esztendős Sasvári János is azt hangsúlyozta, hogy idő kell a tervek megvalósításához. A marketinges így folytatta:

– A korrupció elleni harc elindult, és ennek az lesz a következménye, hogy a pénzek odamennek ahová kell, és értéket teremtenek. De biztos, hogy nem lesz könnyű az ígéreteket megvalósítani. Magyar jól teszi, hogy elmegy az emberek közé, és elmondja, hol tartunk, mire számítsunk, megkérdezhető, nem úgy mint Orbán, aki csak zárt termekben, a sajtjai előtt mert megszólalni.