Magyar Péter is üzent Mészáros Lőrincnek: Vége a mutyinak, lehet elkezdeni visszautalni a magyarok pénzét

Mészáros Lőrincék máris jogászokkal fenyegetőznek, miután tegnap bejelentettük, hogy az állam nem fogja továbbvinni az előző hatalom által nekik kijátszott, felfoghatatlan méretű 23 ezer milliárd forintos mutyit. Szerintem Orbán Viktor strómanja rosszul méri fel a helyzetet, miközben a pénzünkön vett francia pezsgőt leöblíti egy dobozos kávéval – írta szombat délelőtti felvilágosító, egyben felszólító jellegű Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
A Tisza-kormány vezetője megpróbálta plasztikusan, szájbarágó stílusban érzékeltetni, mint fogalmazott, hogy érzékeltesse, hogy Orbánék a magyar és az uniós jogszabályokat megszegve mekkora mennyiségű közpénzt akartak maguknak átjátszani csak ezzel az egy ügylettel. Itt arra a 35 évre kötött autópálya-koncesszióra utalt, amelynek felmondásáról pénteken tett bejelentést Vitézy Dáviddal közösen a kormányzati sajtótájékoztatón, és amely után a Mészáros Lőrinc és Szíjj László koncessziós cégének jogi fenyegetéseire a közlekedési és beruházási miniszter is válaszolt.
Magyar Péter a 23 ezer milliárd forint mértékére a következő példákat sorolta:
ha egymás mellé tennénk hosszában a 20 ezer forintos címleteket, akkor az 177 100 kilométer hosszú lenne. Az Egyenlítő mentén 4,4-szer kerülné meg a Földet;
ha 20 ezer forintos címletekben egymásra tennénk őket, akkor körülbelül 138 kilométer magas oszlopot kapnánk. Ez 15-ször magasabb lenne, mint a Mount Everest;
ha minden nap 1 millió forintot költene belőle, akkor 63 ezer évig tartana ki a pénz;
23 ezermilliárd forintból körülbelül 3,2 millió honfitársunk tudna alsókategóriás autót venni;
80 millió forintos lakásból 287 500 darabot lehetne venni ennyi pénzből;
Orbán Viktor strómanjának vagyona a 23 ezer milliárdos közpénzrablás nélkül is meghaladja jelenleg az 1700 milliárd forintot;
ha Várkonyi Andreával kicsit visszafogná magát, és „szerényen” havonta csak 10 millió forintot költenének, akkor ez az összeg 14 575 évig lenne elég;
miközben Orbánék alatt Magyarország az Unió legszegényebb országa lett, a beszélni is alig tudó stróman gazdagabb lett, mint Paul McCartney, Robert De Niro, Madonna, Martin Scorsese, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Stevie Wonder, Tom Hanks és Mick Jagger együttvéve;
a lenyúlni tervezett 23 ezer milliárd forint 4600 milliárd darab 5 forintos lenne, ami súlyban 19 320 000 tonna lenne, ebből 14 490 000 tonna réz. A világ legnagyobb réztermelőjének, Chilenek ez a 3 éves réztermelése. A rézből készített New York-i Szabadság-szobor súlya 204 tonna, tehát ez rézmennyiség elég lenne 71 029 darab szoborra;
ha érvényben maradt volna az Orbán-Mészáros-Szíjj László mutyi, akkor a magyar emberek a következő 35 évben minden percben több mint egymillió forintot fizettek volna nekik.
„De nem marad érvényben. Vége a mutyinak. Lehet elkezdeni visszautalni a magyarok pénzét az Államkincstárnak! Kedves Várkonyi Andrea, megtenné, hogy felolvassa az üzenetet a címzettnek?” – zárta a posztját Magyar Péter.Jogi eljárásokkal fenyegeti az autópálya-koncessziót felmondó kormányt az MKIF, de Vitézy Dávid közölte, hogy a 23 ezer milliárd forintnak máris búcsút mondhatnakA kormány semmisnek tekinti és felmondja a 35 éves autópálya-koncessziótVitézy Dávid szerint legfeljebb feleannyit költött autópályákra a Mészáros–Szíjj-duó koncessziós cége, mint amennyi pénzt szakított az üzleten