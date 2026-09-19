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2026-09-19 13:52:00 CEST

Magyar Péter is üzent Mészáros Lőrincnek: Vége a mutyinak, lehet elkezdeni visszautalni a magyarok pénzét

A miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, hogy a NER-oligarchák fenyegetőzésbe kezdtek, megrettenve az autópálya-koncessziók felmondásától. A kockán forgó 23 ezer milliárd forint súlyát szájbarágós példákon keresztül kísérelte meg nekik elmagyarázni.