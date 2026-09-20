Bayer Zsolt azt kívánja, mindenki pont annyi „kárt” okozzon a magyar államnak, mint ő

állami támogatás;Bayer Zsolt;Nemzeti Kulturális Alap;Molnár Áron;

2026-09-20 14:16:00 CEST

A fideszes publicista szerint a könyv rajta kívül álló okok miatt nem jelent meg.

Mint korábban beszámoltunk róla, Molnár Áron színész-aktivista posztolt arról, hogy Bayer Zsolt fideszes publicista 2020-ban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz és a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázott alkotói támogatásért esszékötet megírására. Az összeget egy Lengyelországról szóló kötet kiadására kapta, ebből azonban nem lett semmi. Molnár Áron szerint Bayer Zsolt több határidő-módosítás és figyelmen kívül hagyott felszólítás után végül 2020-ban visszafizette a támogatást, azonban rögtön utána kapott is egy másikat, ugyanilyen összegben.

A Molnár Áron által megfogalmazottakra Bayer Zsolt egy, a fideszes Magyar Nemzetben megjelent publicisztikában reagált. Ebben elismeri, hogy 2014-ben kapott 3 millió forint támogatást egy magyar-lengyel kétnyelvű kötet kiadására, amely a Lengyelország sorozata általam írt szövegének (amelyre büszke) kiadása lett volna.

A publicista szerint azonban a lengyel műfordító nem készítette el a fordítást, Bayer többszöri és évekig tartó noszogatása ellenére sem, emellett egy másik fordítóval való próbálkozása is kudarcba fulladt, így végül 2020-ban visszafizette a támogatást teljes összegét.

„Amúgy az adóimat akkurátusan be szoktam fizetni, és tegye fel a kezét, akinek még soha nem keletkezett adótartozása figyelmetlenség, vagy egyéb ok miatt. Arról pedig nem tehetek, hogy a másik támogatás alapján megírt anyagok nem tetszenek Molnár Áronnak, nekem sem tetszenek az ő produkciói, még akkor sem, ha nálam több támogatásban részesült a NER-től” - jegyezte meg Bayer Zsolt.

A publicista állítása szeirnt tehát a kötet rajta kívül álló okok miatt nem tudott megjelenni. „Kívánom, hogy mindenki pont annyi „kárt” okozzon a magyar államnak, mint amennyit én okoztam, és kívánom, hogy az államtól kapott támogatásokból mindenki úgy valósítsa meg az álmait, ahogy én tettem minden más esetben – lásd a filmsorozataimat Amerikától Szibérián át Lengyelországig, vagy éppen Mongóliáig. Az 1100 év Európa közepén című sorozatomról nem is beszélve. Igen, mindegyikre büszke vagyok” - közölte Bayer Zsolt.

A publicista szerint egyébként Molnár Áron azért most állt elő ezzel a témával, ma tartanak tüntetést a Fidesz-szimpatizánsok a Terror Háza előtt.