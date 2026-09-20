Alföldi és Stohl furcsa párja telitalálat

Centrál Színház;Alföldi Róbert;Stohl András;Puskás Tamás;Neil Simon;

2026-09-20 18:09:00 CEST

Alföldi Róbert és Stohl András a főszereplői Neil Simon Furcsa pár című darabjának a Centrál Színházban. Kettősük végig magas hőfokon tartja a Puskás Tamás rendezte, várhatóan hosszú széria előtt álló előadást.

Kevéssé érthető, hogy eddig senkinek nem jutott eszébe Alföldi Róbertet és Stohl Andrást együtt szerepeltetni. Régóta szoros munkakapcsolatban állnak egymással, hiszen Alföldi sokszor rendezte Stohlt, Az Angyalok Amerikában című előadásban pedig mindketten szerepeltek a Nemzeti Színházban, közös jelenetük azonban nem volt.

Most viszont Puskás Tamás igazgató-rendező jóvoltából Neil Simon Furcsa pár című vígjátékának főszerepeit játsszák a Centrál Színházban. A szakmai kihívás mellett minden bizonnyal üzletileg is gyümölcsöző ötlet volt a direktor részéről Alföldit és Stohlt egy színpadra állítani, ráadásul éppen a Furcsa párban. A két színész külön-külön is vonzza a közönséget, együtt talán még inkább. A darab és a történet régóta ismert, köszönhetően a legendás filmnek és az azóta Magyarországon is többször színpadra vitt változatoknak.

A Centrál Színház változatát Puskás Samu és Puskás Dávid fordította kifejezetten szellemesen, a dialógusokat a végletekig felpörgetve. (Dramaturg: Fabacsovics Lili.) Bagossy Levente díszletei mindig fontos szerepet kapnak egy-egy produkcióban, és ez most sincs másként. Polgári szobabelsője sok apró részletet rejt, összességében pedig valahogy komoly tétet ad a játéknak. Kovács Andrea jelmezei ugyancsak hozzáadnak a szereplők karakteréhez.

A történet szerint Felix (Stohl András) párkapcsolati krízisében barátjánál, Oscarnál (Alföldi Róbert) talál menedéket. Az elején minden jól megy, aztán az együttélés számtalan konfliktust eredményez. Telitalálat a fordított szereposztás: a furcsa pár határozottabb, macsósabb tagját Alföldi Róbert, a sérülékenyebb, érzékenyebb, ráadásul rendmániás partnert pedig Stohl András játssza.

Mindketten érezhetően élvezik a feladatot, és kíváncsiak egymásra, arra is, hogy tudnak-e egymásnak, és ily módon a nézőknek meglepetést okozni.

A válasz: igen. Végig óriási energiával, figyelemmel reagálnak egymásra. Érzelmi hullámvasútra ülnek fel, és az út minden egyes pillanatát végig is járják. Stohl képes hitelesen sírni a színpadon, sok más gesztus mellett persze, Alföldi pedig a hisztérikus kirohanások közepette is mélyen emberi marad a szerepben. Párosuk igazi színházi csemege.

Partnereik az előadásban egyáltalán nem játszanak alárendelt szerepet. A kártyaparti társaság tagjait alakító Magyar Attila, Mészáros András, Marton Róbert és Rada Bálint mind önálló figurát teremt, miközben játékuk együttes ritmusa imponálóan profi.

Külön színt jelent a produkcióban az Oscar és Felix szomszédságában élő testvérpárt alakító Hermányi Mariann és Domokos Éva Lili.

Nem nehéz megjósolni, hogy Alföldi Róbert és Stohl András várhatóan még hosszú ideig játssza majd a Furcsa párt a Centrál Színházban. Játékuk pedig minden bizonnyal előadásról előadásra újabb részletekkel, momentumokkal gazdagodik majd, hiszen imádják egymást meglepni, és ennek a játéknak a nézők is beavatottjaivá válnak.

Infó: Neil Simon: Furcsa pár. Centrál Színház. Rendező: Puskás Tamás.