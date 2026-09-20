Kármán András: El kell szomorítanom a bukott miniszterelnököt, a gazdaságot sikerült stabilizálnunk

Orbán Viktor;Kötcse;Kármán András;

2026-09-20 21:43:00 CEST

A pénzügyminiszter Orbán Viktor kötcsei fejtegetéseire reagált.

El kell szomorítanom a bukott miniszterelnököt: a gazdaságot sikerült stabilizálnunk, és bármilyen súlyos is legyen az előző kormány által ránk hagyott örökség, rendbe tesszük a pénzügyeinket! - közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon.

A tárcavezető felidézte Orbán Viktor Kötcsén kifejtett gondolatait, miszerint „ha valami csoda nem történik, a gazdaság az falnak megy”, és ezzel Kármán szerint a volt kormányfő le is buktatta magát.

Kármán András közölte, hivatalba lépése óta a Tisza párti kormány az első negyedévi 77,9 százalékról 77,5 százalékra csökkentette az államadósságot és 7,5 százalékra mérsékelte a hiánypályát, ami a Fidesz hatalmon maradása esetén 8,3 százalék lett volna. A kormány hazahozta az uniós forrásokat és megkezdte a Magyarország iránti bizalom visszaépítését, ami a magyar államkötvények hozamainak jelentős csökkenésében is megmutatkozik - sorolta a miniszter.

„Az idei gazdasági növekedést 2 százalék közelébe várjuk, ez duplája az előző parlamenti ciklus négy éve alatti összes növekedésének” - jegyezte meg némi gúnnyal a pénzügyminiszter.

Kármán András úgy folytatta, a kormány gazdasági fordulatot hajt végre, ugyanis a NER elit helyett a magyar emberekbe fektetnek, a piacon pedig valódi versenyt teremtenek. Kötcsén Orbán Viktorról újfent kiderült, hogy nem ért a gazdaságpolitikához - állapította meg a tárcavezető.

A miniszter közölte, hogy bár azóta számos előrelépés történt, kétségtelen, hogy az új kormány nehéz helyzetben vette át a gazdaságot és a költségvetést. „Amikor viszont a bukott miniszterelnök „falnak menésről” beszél, kerek perec elismeri a Fidesz, és így az ő saját felelősségét a nehézségek előidézésében. Az ő vezetése alatti felelőtlen költekezés, fedezetlen kampánykiadások, gátlástalan lopás, és a Magyarországba vetett bizalom módszeres leépítése okozták azokat a gazdasági nehézségeket, amelyeknek felszámolásán dolgozunk” - fogalmazott Kármán András, megjegyezve: igaz, hogy Orbán Viktorral a miniszterelnöki, és Nagy Mártonnal a pénzügyminiszteri székben valóban falnak is mehetne a gazdaság, de ezt a magyar emberek szerencsére áprilisban megakadályozták.

„Beszédében a bukott miniszterelnök gyakorlatilag elismeri, hogy pártjával együtt a gazdaság összeomlására vár, mert azt gondolja, hogy akkor esélye nyílhat a visszatérésre. Sajnos el kell szomorítanom Orbán Viktort: egyrészt a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgozunk, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyük a magyar emberek érdekében. Másrészt pedig honfitársaink pontosan tudják, hogy ha van párt, amelyre nem bízhatják rá még egyszer Magyarországot, az a Fidesz; hiszen sok egyéb bűne mellett éppen azért zavarták el áprilisban, mert szétdúlta a hazai gazdaságot” - írta a tárcavezető.

Kármán András szerint tehát Orbán Viktor abban reménykedik, hogy rövidesen rosszra fordulnak a dolgok Magyarországon, de mint írta, csalódást kell neki okozniuk ebben.