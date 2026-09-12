Érkeznek a résztvevők a kötcsei piknikre, a középpontban a választási eredmény lehet

Fidesz;Orbán Viktor;Kötcse;

2026-09-12 11:51:00 CEST

Az idén jubileumi, 25. alkalommal rendezi meg a hagyományos kötcsei pikniket a Fidesz pártalapítványa. Forrásaink szerint meglehetős a nyomás a holdudvar részéről Orbán Viktor felé, hogy ne csak jövőképet vázoljon fel, hanem öt hónap után adjon valamiféle magyarázatot – s ne a nyilvánosságban eddig a párt prominensei és propagandistái által hangoztatott lózungokat ismételje meg – a tragikus választási eredményre. Bóka János szerint a Fidesz feladata, hogy felépítsék a szabadság köreit, és alternatívát adjanak.

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Orbán Viktor programot hirdet szombaton! – mint megírtuk, ezzel tartja lázban a korábbi kormánypárti híveket és politikusokat a hagyományos kötcsei piknik, melyet az idén jubileumi, 25. alkalommal rendez meg a Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány. Előzetesen többet nem lehet tudni a Dobozy-kúriába szervezett eseményről, csak annyit, hogy a tavalyival ellentétben nem lesznek nyilvánosak a beszédek.

Szinte biztos, hogy az áprilisi választások az idén is szóba kerülnek. Legalábbis fideszes forrásaink szerint meglehetős a nyomás a holdudvar részéről Orbán Viktor felé, hogy ne csak jövőképet vázoljon fel, hanem öt hónap után adjon valamiféle magyarázatot – s ne a nyilvánosságban eddig a párt prominensei és propagandistái által hangoztatott lózungokat ismételje meg – a tragikus eredményre, legalább egymás között nevezzék meg végre a felelősöket, akár a legmagasabb szintig is.

Nem könnyű kérdezni a vendégeket

Egy kilátogató tudósítónknak arról beszélt, szerinte nem a nép választotta meg a Tiszát ilyen hatalmas többséggel, hanem hatalmas választási csalás volt.

„Aki nem óvodás az tudja, hogy igazam van”

– mondta lapunknak a fideszes érdeklődő, aki nem résztvevője a pikniknek, ezért a sajtóval együtt az utcán várakozik.

Közben Gajdics Ottó és Rákay Philip is megérkezett a helyszínre.

Arra figyelnek, hogy az újságírók ne zavarhassák kérdéseikkel a vendégeket – az utca eleje le van zárva, autóval csak engedéllyel, a meghívottak mehetnek be. Így valójában csak az nyilatkozik, aki kimegy az újságírókhoz. Így tett például Havasi Bertalan is:

Orbán Viktor sajtófőnöke arról beszélt, hogy ő továbbra is jó barátjának tartja Leslie Mandokit.

A korábban a Fidesznél kommunikációs tanácsért házaló zenész néhány napja nyilatkozta, hogy hálás a kormányváltásért.

Közvetlenül a rendezvény bejárata melletti házból Majka Csurran, cseppen című nótája hallatszik ki. A tulajdonosok valószínűleg tudatosan, hangszóróról hallgatják a volt kormányt áthallásosan kritizáló slágert.

Orbán Viktor, a „géniusz”

Szakács István fideszes influenszer a Népszavának azt mondta, először van Kötcsén, és azt várja, hogy az esemény után lendületet kapjon a Fidesz. Arra a kérdésre, várja-e, hogy bárki kritikát fogalmaz meg, közölte, szerinte lesz kritika, de nem ez a legfontosabb, mert már lezárult az az időszak, amikor a kritikával kell foglalkozni. Úgy vélte, sokkal inkább arra kell választ keresniük, hogy egy önkényuralmi rendszer épül ki. Arról, szerinte van-e Orbán Viktornál alkalmasabb vezető a jövőbeli Fidesz élére, úgy vélekedett: a volt kormányfő nyilván egy géniusz, de ha egy év múlva – ameddig mandátumot vállalt – mégis lemond, tanácsadóként biztosan marad a párt mellett, és kell is, hogy maradjon.

Arról, lát-e realitást arra, hogy Orbán Viktor magától visszalépjen, úgy vélekedett, azon kell gondolkodni, hogy ellehetetlenítették nem csak azt, hogy miniszterelnök, hanem azt is, hogy képviselő legyen. Azonban lát esélyt arra, hogy az erre vonatkozó szabályozást kétharmaddal vissza lehessen vonni. Arról, az elmúlt öt hónapban tud-e olyan kezdeményezést, mely megmutathatja, mit is akar a Fidesz, Szakács István annyit mondott, rengeteg ilyen volt, konkrétumot azonban nem említett.

Magyar Péter, a szabadság körei, szuverén gazdaság

Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott a helyszínen. Egyebek közt arról beszéltek, hogy a Tisza folyamatosan hazudik, teljesen mást csinál, mint amit a kampányban ígért.

Bóka János első példaként az üzemanyagárakat hozta fel, miután kiderült, havi 5000 forint támogatást kapnak a dízelesek. Azt mondta, a nagycsaládosokat, vállakozókat teljesen kihagyják. Ő – folytatta – a védett üzemanyagárat támogatja (amiről a Mol is azt mondta, üzemanyaghiányhoz vezethez, a kis benzinkutakon mindenképpen). Szűcs ezzel kapcsolatban közölte, a védett árat szerették az emberek, és Magyar Péter áprilisban még azt ígérte, megtartják azt. Ehhez képest eltörölték, és a pénzügyminiszter most arról beszél, ennél az ötezer forintnál nem lehet többet tenni. Ez egy újabb olyan lépés – állapította meg –, ami miatt egyre több embernek van elege abból, hogy a Tisza mást mond, mint amit csinál. Az autósok háromnegyedének szerinte ez semmilyen segítséget nem jelent. Kiemelte, a lakosság hozzászokott, hogy ha válság van, a kormány sikeresen beavatkozik, ez volt 16 évig, most pedig nem kapnak semmit, csak látszatmegoldások vannak.

Arra a kérdésre, mit látnak a Fidesz feladatának és jövőjének, Bóka úgy reagált: azt, hogy felépítsék a szabadság köreit, alternatívát adjanak.

Programjuk egyik alapja a nemzeti alapú, erős, szuverén gazdaság – tette hozzá. Szűcs a Fidesz elmúlt hetekben, hónapogban hangoztatott propagandaszövegét ismételte meg, kiemelve, a Fidesz legfőbb vonzereje az lehet az embereknek, hogy tudják, amit Orbán Viktor 16 évig megígért, azt mindig be is tartotta.

A jobboldal integráló személyisége

Arra a kérdésre, mit jelent, hogy Orbán Viktor visszatért, Bóka János közölte, véget ért a volt kormányfő szabadsága, és ma beszélni fog. Arról, jobban jelen lesz a korábbi miniszterelnök a napi politikában, közölte, Orbán Viktor ma már nem kormányfő, a kormány tevékenységét nem rajta kell számon kérni. Ő a jobboldal integráló személyisége, itt van, velük van – fogalmazott.

Arról, igazából ki most az ellenzék vezetője (Orbán Viktor nincs a Parlamentben, viszont ő a pártelnök) Bóka elmondta, ő a frakcióvezetője és Orbán a pártelnök, ahogy a jobboldali közösség egyértelmű vezetője is. Szűcs Gábor közbevetette, a magyar politika legintegrálóbb szereplője a volt kormányfő, aki minden szempontból megkerülhetetlen. Az is mutatja ezt, hogy bár nincs a Parlamentben, Magyra Péter rendre előhozza – tette hozzá.

Miért nem hozták nyilvánosságra a gyermekvédelmi jelentést? – hangzott a következő kérdés. Bóka János közölte, Magyar Péter kijelentéseit a helyén kell kezelni, a gyermekvédelmet a Tisza és a miniszterelnök napi politikai célokra használja.

Hogy a jelentésről mi a véleménye, arra többszöri kérdés után sem válaszolt, de sokadik felvetésre azt mondta, ő nem ismerte ezt a dokumetnumot.

Arról, mit szól a felvetéshez, hogy akár a Fidesz nevet is el kell engedni, közölte, Kötcsén soha nem pártpolitikáról beszélnek, pláne nem pártnevekről, most a közösségük összetartása a cél.

A „Némethtől Némethig” lefedett paletta

A felvetésre, hogy megjelentek különutasok, és tudna-e valamilyen kezdeményezést mondani a Fidesz részéről, Bóka János azt mondta, kezdeményezésekből nincs hiány. Példaként Navracsics Tibort említette, aki azt mondta, olyanokkal is neki kell állni beszélni, akik másképp gondolkodnak, mint ők. Arról, miért nem jelentek meg eddig az ellenzéki tüntetéseken, és a jövőben tervezik-e, hogy mennek, úgy vélekedett: nem ők a szervezők, figyelemmel kísérik, ami ott történik, de ez nem azt jelenti, hogy ott is kell lenniük. Szűcs ezzel kapcsoaltban közölte: ha Orbán Viktor kimenne egy ilyen tüntetésre, elvinné a fókuszt a valós ügyekről. Civil tüntetésnél, ha megjelennek politikusok, az esemény politikai színezetet kap, és az nem jó, jegyezte meg. A kérdésre, hogy ha fideszes influenszerek szervezik ezeket, az miért nem ad politikai színezetet, Szűcs azt mondta,

szerinte nincs olyan, hogy „fideszes influenszer”, ez nem hivatalos kategória.

Mi a véleményük a mozaik jobboldalról? Bóka ezzel kapcsoaltban közölte, a Fidesz mindig sokszínű volt, „Némethtől Némethig”, Németh Zsolttól Németh Szilárdig lefedett egy palettát, és ezt a széles közösséget össze tudták fogni. Hozzátette, hogy a közsségük erős, és nagyon reméli, hogy ezt a 2030-as választáson bizonyítani is tudják.

Arról, van-e a 7,5 százalékos hiányban feleőssége a Fidesznek, Bóka János megjegyezte: a Fidesz alatt folyamatosan csökkent a költségvetési hiány és az államadósság, a Tisza alatt pedig mindkettő elszállt, és októberben a minisztériumokban 300 milliárdos megszorítás lesz. Szűcs Gábor hozzáfűzte, a visszamutogatás a Tisza részéről tulajdonképpen felelősségeltolás. Most – folytatta – olyan adatok érkeznek a gazdaságból, amilyet az Orbán-kormányok 16 év alatt nem hoztak össze, de a Tiszának máris sikerült. Nem tudni, sokszázmilliárd forint hová folyik el – jegyezte meg.

Bókától megkérdezték azt is, van-e, amiben nem ért egyet Orbán Viktorral. Válaszul a politikus közölte:

természetesen, de ez nem tartozik a nyilvánosságra, így csak a volt kormányfővel osztja meg.

Pócs János improvizálni fog

Később Pócs János is megérkezett a helyszínre. A fideszes képviselőtől megkérdeztük, hogy mire számít a rendezvényen.

„Csupa jóra”

– nyugtázta tömören a politikus.

Kérdésre elmondta, Orbán Viktortól azt várja, hogy a mai naptól új irányt mutat, megújul a Fidesz, és olyan irányba állítja a pártot, amivel megnyerik a következő választást. Arról, hogy eddig a volt kormányfő miért nem beszélt érdeben, úgy vélekedett: megadta a lehetőséget másoknak az ő oldalukon arra, hogy elmondják a véleményüket és szerepeljenek, ötleteljenek. Miért van az, hogy az emberek kétharmada bíróság előtt akarja látni Orbán Viktort? – hangzott a következő kérdés. Pócs János szerint ezt a hangulatot Magyar Péter és a Tisza szítja. Arról, hogyan sikerült a nyár a Fidesznek, elmondta, csak a maga nevében tud nyilatkozni, de ő a választókerületében található mind a 10 körzetbe elment, átbeszélték a dolgokat.

Hangsúlyozta, hogy más a kormánypárti és más az ellenzéki pozíció, utóbbiban el kell menni az emberek közé, meg kell hallgatni őket, képviselni a véleményüket. Elismerte, előfordult, hogy ezt nem tették meg, a nemzeti konzultáció pedig nem ezt a feladatot töltötte be, azok nagy ügyekről szóltak, nem a napi szintű problémákról. A kérdésre, Orbán Viktornak ezután az utcán is ott kellene-e lennie, közölte,

volt egy türelmi megújulási idő, viszont innentől többet fog a volt miniszterelnök nyilvánosan szerepelni.

Az, hogy tüntetéseken ott lesz-e, szerinte attól függ, miről szól a tüntetés és ki szervezi, fideszes tüntetéseken például ott lesz. A kérdésre, nem érezték-e úgy, hogy Orbán magára hagyta a Fideszt és a parlamenti képviselőcsoportot a nyáron, azt mondta, szuverén emberek, nem kell, hogy pórázon vezessék őket. Arról, fog-e kritikát megfogalmazni, Pócs közölte, hogy improvizálni fog.

Pintér Sándort az aranykonvoj ügyről kérdeztük

Pintér Sándor is megérkezett a helyszínre. A volt belügyminisztert munkatársunk arról kérdezte, hogy mit tud az aranykonvoj ügyről. A politikus azt nyilatkozta, hogy

nem tud semmit róla, és semmi köze hozzá, hiába volt belügyminiszter.

Kevélység, elkényelmesedés, eltűnő szenvedély

Mit vár a mai naptól? – tettük fel a kérdést Szabó Lászlónak. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke úgy reagált: jó hangulatot, jó beszéletéseket, de szerinte a közvélemény számára Kötcse túl van misztifikálva. Inkább kötetlen beszélgetések történnek itt, jellemzően olyanok, melyek nem tartoznak a nyilvánosságra – tette hozzá, megjegyezve, úgy véli, éppen ezért tavaly hiba volt, hogy nyilvánosak voltak a beszédek. Arról, szerinte lesznek-e kritikus hangok, azt mondta: egyfelől igen, másrészt viszont már mindent elmondtak, azt is, mi vezetett a választási vereséghez. Utóbbival kapcsolatban úgy vélekedett: a kevélység, az elkényelmesedés és az, hogy eltűnt a szenvedély. A rendszerváltó és a 2010-es Orbán Viktor szenvedélyes volt, Gyucsány Ferenc is a 2000-es években, ahogy most Magyar Péter is. Az emberek észreveszik, ha valahonnan eltűnik a szenvedély, és akkor így nyilvánítanak véleményt, jegyezte meg.

A polgári piknikként elhíresült rendezvényt először 2004-ben tartották meg az alig több mint félezres somogyi kistelepülésen. 2010-ben, 2011-ben és 2018-ban kétszer is sor került rá, 2020-ban viszont elmaradt a koronavírus-járvány miatt.

A piknikre a kormánypárti politikusok mellett a NER szellemi és gazdasági életének szereplői kapnak-kaptak rendre meghívást, az esemény csúcspontja minden alkalommal Orbán Viktor beszéde. A kötcsei találkozó ugyanis – Tusványoshoz hasonlóan – meghatározó az orbáni irányvonal szempontjából, az elhangzottak általában jelezték a Fidesz-kormány közeli és középtávoli terveit.