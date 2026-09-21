Hadházy Ákos kiperelte: Orbán Viktor idén januárban éjszakánként másfélmillió forint közpénzből dőzsölt Svájc egyik legdrágább luxusszállójában

közpénz;Külügyminisztérium;Orbán Viktor;Svájc;milliók;Hadházy Ákos;luxusszálloda;közérdekű adatigénylési per;

2026-09-21 10:26:00 CEST

A volt miniszterelnök és nyolctagú díszes kísérete három éjszakát töltött a davosi Világgazdasági Fórum idején a zürichi The Dolder Grand Hotelben. Az adófizetőknek ez az orbáni út összesen több mint 20 millió forintjukba került.

Orbán Viktor éjszakánként másfél millió forintért „tentizett” Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában, közpénzből idén januárban – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos, hozzátéve, az árban benne foglaltatott a komornyikszolgáltatás, a Michelin csillagos étteremben azonban külön kellett még fizetni vagy 1,8 milliót vacsorára. A volt országgyűlési képviselő az év elején számolt be arról a közösségi oldalán, hogy Orbánt a videósa, feltehetően Kaminsky Fanni buktatta le, mert az egyik felvételen jól látszott az autó navigációján, hogy a davosi Világgazdasági Fórum idején Svájc egyik legdrágább szállodájában, a zürichi The Dolder Grand Hotelben szálltak meg.

A korábbi ellenzéki politikus hiába fordult közérdekű adatigényléssel az akkori Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, hogy mennyibe került ez a luxus az adófizetőknek, nem árulták el, ezért perelt. – A per már a kormányváltás után zárult le, most kaptam meg a részletes számlát, bár van a dologban egy csavar. Ugyan megtudtuk, hogy kilencen szálltak meg ott és Orbán mellett hat másik fő nevét is megkaptuk, de kettő nevet kitakartak. Ezért kérdéssel fordultam az új Külügyminisztériumhoz – jegyzi meg Hadházy. Szerinte idén januárban még csak az volt nyilvánvaló, hogy a luxusszállóban a legolcsóbb szoba éjszakánként 250 ezer, a legdrágább lakosztály pedig 6 millió forintért foglalható. Közölte, most már tudjuk, hogy Orbán az egyik Suite Deluxe fantázianevű lakosztályban szállt meg, éjszakánként majdnem másfél millióért, és kíséretével együtt, összesen kilencen több mint 20 millió forintot fizettek ki.

Az is kiderült, hogy a keretből három ember kapta ez említett legdrágább lakosztályt, hárman-hárman pedig más-más kategóriájút. Orbán Viktor 1,8 millió közpénzből fizetett vacsorája is benne foglaltatott a szálloda két Michelin csillagos éttermében, de a vacsoraszámlákat nem Orbán nevére, hanem az egyik kitakart nevű delegáció taghoz írta a szálloda. Érdekes, hogy 300 frankért, csaknem 120 ezer forintért valakinek mosatást is rendelt a delegáció.

Hadházy Ákos a hotel honlapján található leírás alapján részletesen ír a luxuskörülményekről, a fényűző berendezésről, az erkélyekről a Zürichi-tóra és a hegyekre nyíló lélegzetelállító kilátásról, hálószobai kandallókról, a fürdőszobákban lévő pezsgőfürdős kádról és privát szaunáról. Továbbá tételesen fel is sorolja a megkapott adatok alapján a The Dolder Grand számlájának svájci frankban megadott tételes költségeit, amiből kijönnek az említett számok. A csatolt számlákon a miniszterelnök, valamint a delegáció tagjai közül hatnak a neve szerepel, plusz a két, a kitakarás miatt ismeretlen személyé. Szerepel köztük Máté János is, aki a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és a miniszterelnök sajtóügyeinek irányítója volt.