Fecskék, verbunk és Sebő Ferenc – kétnapos fesztivált rendez a Hagyományok Háza

fesztivál;Magyar Állami Népi Együttes;Hagyományok Háza;Sebő Ferenc;

2026-09-22 10:00:00 CEST

Először rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Hagyományok Háza Napok – Fecskehajtó Fesztivált: a Budai Vigadó mellett a Corvin tér és a Szilágyi Dezső tér is bekapcsolódik a kétnapos összművészeti programsorozatba. Sebő Ferenc emlékére a Kaláka, Kollár-Klemencz László és mások lépnek fel, Saly Noémi a pesti kávéházi cigányzenéről mesél, de lesz táncszínház, fényfestés, felvonulás és táncház is.

Nem véletlenül kapta a Fecskehajtó nevet a Hagyományok Háza új őszi fesztiválja. A Magyar Állami Népi Együttes programjainak egyik visszatérő motívuma a fecskék őszi elvonulása és tavaszi hazatérése: az indulás és visszatérés gondolata szabadtéri előadásban, fényfestésben és szombat esti felvonulásban is megjelenik. A szeptember 25–26-i rendezvény három évfordulót is összekapcsol: idén 25 éves a Hagyományok Háza, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, a Budai Vigadó pedig 125 éve épült.

A fesztivál egyik központi eseménye a Magyar Állami Népi Együttes Naplegendájának előadása lesz szombat este. A Mihályi Gábor rendezte-koreografálta, Nikola Parov zenéjére készült táncszínházi produkciót 2000-ben mutatták be, és azóta az együttes emblematikus darabjává vált. A Nap örök körforgása köré szerveződő előadás a néptánc hagyományos formanyelvét kortárs táncszínházi gondolkodással kapcsolta össze – jóval azelőtt, hogy ez a fajta átjárás magától értetődővé vált volna.

Huszonhat év távlatából a Naplegenda visszatérése ezért nem egyszerű repertoáresemény: azt is megmutathatja, mennyit változott azóta a magyar néptánc színpadi nyelve, és hogyan öregedett az egykor merésznek számító produkció.

Szombaton a Verbunk napi gálán a Hagyományok Háza civil hálózatának közösségei is színpadra lépnek.

A fesztivál ugyanakkor nem csak a színpadi népművészetből ad válogatást. Pénteken nyilvános gyűjtést és műhelymunkát rendeznek a városi cigányzene még nem dokumentált dallamaiból és történeteiből, és bemutatják az ezek megőrzésére és továbbadására létrehozott ROOT_ED online platformot is. A nap programja ezzel a Kutatók Éjszakájához is kapcsolódik.

Ehhez a témához illeszkedik szombaton Saly Noémi A kávéház márvány asztalánál című előadása. A Budapest-történész a fővárosi kávéházi cigányzene múltját idézi fel: a XVIII. századi pesti vásároktól a XIX–XX. század híres zenés helyein és muzsikusain át a Rajkó-zenekar történetéig. Az előadást a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának századfordulós kávéházi cigányzenei koncertje követi.

Szombat délután Sebő Ferenc emlékkoncertje lehet a kétnapos rendezvény egyik legfontosabb zenei eseménye. A Hagyományok Háza egyik alapítójára és egykori szakmai igazgatójára Bognár Szilvia és zenekara, a Carmina Danubiana, a Kaláka, Kollár-Klemencz László, a Misztrál Együttes, Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor, valamint Tímár Sára és zenekara, illetve Soós Réka emlékezik. A koncertet Gryllus Dániel szerkeszti, a köszöntőt Jordán Tamás mondja. A fellépők Sebő dalai közül is választanak, de saját szerzeményeket is játszanak a júliusban elhunyt zenész, dalszerző és népzenekutató emlékére.

A koncertek és előadások közben a fesztivál kilép a Budai Vigadó falai közül. Szombaton 18 órakor a Batthyány térről a Corvin térre vonul a Magyar Állami Népi Együttes, a Bihari János Táncegyüttes és a Vasas Művészegyüttes tánckara a Katasztrófavédelem Központi Zenekarával, mutatványosokkal és lovasokkal. Este a Corvin téren a Magyar Állami Népi Együttes Rítusszínháza következik, amely fényfestésbe torkollik, később a Flock Project és a Kaptza Banda vertikális légszínháza költözik az Átriumba.

Mindeközben a Corvin téren és a Szilágyi Dezső téren népi iparművészeti vásárt tartanak, a Budai Vigadóban kézműves műhelyek működnek, a mesesátorban pedig hagyományőrző és kortárs mesemondók váltják egymást.

A Fecskehajtó ezzel tulajdonképpen azt próbálja ki, hogyan lehet a népművészetet nem pusztán bemutatni, hanem a mai városi térben, kortárs művészeti formákkal együtt működtetni.

Infó: Fecskehajtó Fesztivál, Hagyományok Háza, 2026. szeptember 25-26.