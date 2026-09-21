Három hónappal meghosszabbították az M3-ason történt tragikus buszbaleset lengyel sofőrjének a letartóztatását

December 18-ig meghosszabbította a Miskolci Járásbíróság annak a lengyel buszsofőrnek a letartóztatását, aki az augusztus 16-án éjszaka az M3-as autópályán történt balesetben volt érintett - közölte a Miskolci Törvényszék hétfőn.
A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi Budapestről Nyíregyháza felé vezette az autóbuszt, amelyen rajta kívül 57 utas és egy másik járművezető tartózkodott. A megalapozott gyanú szerint fáradtság miatt elaludt, a jármű pedig a leállósávon keresztül elhagyta az úttestet, majd a rézsűn az oldalára borult. Tizenkét ember a helyszínen, illetve a kórházba szállítást követően meghalt, további három személy életveszélyes, húsz személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
A közlemény szerint a sofőr cselekménye bizonyítottság esetén halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének minősülhet, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.A lengyelek haza akarják vinni az M3-ason történt buszbaleset sebesültjeit, hat halálos áldozatot már azonosítottakLetartóztatták az M3-ason felborult lengyel busz sofőrjét
A gyanúsított letartóztatását korábban a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetése miatt rendelték el szeptember 18-ig. A másodfokú bíróság ezt részben azonos indokok alapján, a szökés és elrejtőzés veszélyére tekintettel helybenhagyta.
Az ügyészség a kényszerintézkedés meghosszabbítását kérte, a védelem viszont annak megszüntetését, enyhébb intézkedést és óvadék megállapítását indítványozta. A járásbíróság úgy ítélte meg, hogy a férfi személyi körülményeiben nem történt olyan változás, amely erősítené magyarországi kötődését és csökkentené a szökés vagy elrejtőzés veszélyét, ezért a védői indítványokat elutasította.Lengyelországban is nyomozás indult az M3-ason történt buszbaleset miatt, a varsói kormány különrepülőgépet küld az utasokért