Három hónappal meghosszabbították az M3-ason történt tragikus buszbaleset lengyel sofőrjének a letartóztatását

letartóztatás;buszbaleset;halálos baleset;

2026-09-21 15:38:00 CEST

A férfi személyi körülményeiben nem történt olyan változás, amely erősítené magyarországi kötődését és csökkentené a szökés vagy elrejtőzés veszélyét.

December 18-ig meghosszabbította a Miskolci Járásbíróság annak a lengyel buszsofőrnek a letartóztatását, aki az augusztus 16-án éjszaka az M3-as autópályán történt balesetben volt érintett - közölte a Miskolci Törvényszék hétfőn.

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi Budapestről Nyíregyháza felé vezette az autóbuszt, amelyen rajta kívül 57 utas és egy másik járművezető tartózkodott. A megalapozott gyanú szerint fáradtság miatt elaludt, a jármű pedig a leállósávon keresztül elhagyta az úttestet, majd a rézsűn az oldalára borult. Tizenkét ember a helyszínen, illetve a kórházba szállítást követően meghalt, további három személy életveszélyes, húsz személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A közlemény szerint a sofőr cselekménye bizonyítottság esetén halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének minősülhet, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A gyanúsított letartóztatását korábban a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetése miatt rendelték el szeptember 18-ig. A másodfokú bíróság ezt részben azonos indokok alapján, a szökés és elrejtőzés veszélyére tekintettel helybenhagyta.

Az ügyészség a kényszerintézkedés meghosszabbítását kérte, a védelem viszont annak megszüntetését, enyhébb intézkedést és óvadék megállapítását indítványozta. A járásbíróság úgy ítélte meg, hogy a férfi személyi körülményeiben nem történt olyan változás, amely erősítené magyarországi kötődését és csökkentené a szökés vagy elrejtőzés veszélyét, ezért a védői indítványokat elutasította.