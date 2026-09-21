Kármán András felügyelete alá kerülne az Áder-féle Kék Bolygó Alapítvány két cége is

Pénzügyminisztérium;alapítvány;Áder János;

2026-09-21 17:54:00 CEST

Az alapítvány megszűnésével a részesedések állami tulajdonba kerülnének vissza.

A Pénzügyminisztériumhoz kerülne a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány két gazdasági társaságában az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása - derül ki egy hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetből.

Az alapítvány megszűnésével a részesedések állami tulajdonba kerülnének vissza.

A tervezet a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a KBKC Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Korlátolt Felelősségű Társaságot sorolná be a Pénzügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá. Mindkét társaságnál 2030. december 31. lenne a joggyakorlás időtartamának vége. A hatályos 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. mellékletének XI. pontja a Pénzügyminisztériumot jelöli meg tulajdonosi joggyakorlóként.

Az indokolás szerint a módosításra azért van szükség, mert a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként megszűnik, az addig hozzá tartozó társasági részesedések pedig állami tulajdonba kerülnek. A rendelettervezet ezeknél határozná meg, hogy az állam nevében ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.

A tervezet elfogadása esetén a módosítás a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

A Kék Bolygót Áder János volt köztársasági elnök alapította, és a kuratóriumát is ő vezette. Mint korábban hírt adtunk róla, Magyar Péter miniszterelnök július elején azzal vádolta a szervezetet, hogy abból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”. Áder János erre bizonyítékok bemutatására vagy bocsánatkérésre szólította fel a kormányfőt. A kormányfő ezt követően azt állította, hogy az alapítvány addig 18,3 milliárd forint közpénzt kapott.

Augusztus végén a Miniszterelnökség arról tájékoztatta a szervezetet, hogy közfeladatait és az azokhoz kapcsolódó feladatokat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítvány közölte, hogy az elszámolóbiztos eljárását elfogadhatatlannak, a Miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek tartja, ezért jogorvoslattal él. A megszüntetésre kijelölt alapítványoktól állami tulajdonba kerülő vagyonelemek jelentős részének tulajdonosi joggyakorlását ezt követően különböző minisztériumokhoz és más állami szervezetekhez rendelték.