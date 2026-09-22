Döntött a Tisza-frakció: Nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára

jelölt;Baka András;legfőbb ügyész;Magyar Péter;Tisza-frakció;

2026-09-22 09:28:00 CEST

Az államfő államfő Szathmáry Zoltánt jelölte a tisztségre.

A TISZA-frakció reggel egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök úr jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra - közölte kedden reggel Facebook-oldalán Magyar Péter.

A miniszterelnök hozzátette,

Tisztelettel kérjük, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész.

A kormányfő már tegnap a parlamentben kijelentette: nem látja az esélyét annak, hogy a Tisza-frakció megszavazza a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra.

Mint arról beszámoltunk, Baka András államfő Szathmáry Zoltánt jelölte a tisztségre, mire válaszul az Ügyvédkör nyilatkozatban „hatalomátmentésnek” minősítette a Polt Péter alatt osztályvezetőként dolgozott Szathmáry Zoltán jelölését. Baka András ezt megelőzően, hétfői parlamenti felszólalásában hosszan részletezte, hogyan választotta ki Szathmáry személyét a posztra, illetve miért tartotta fontosnak, hogy az ügyészségen belülről, az eddigi vezetőségből kerüljön ki az új legfőbb ügyész.

„Lehet, hogy a Tisza egy ismertebb és láthatóbb emberben gondolkozik” – vélte Pék Szabolcs Magyar Péter bejelentése után. Ahogy az is látszik a döntésből, hogy Magyarnak fontos a közösség véleménye, láthatóan úgy érzékelte, hogy elindult egy olyan diskurzus az interneten, amiben erősen kifogásolták Szathmáry jelölését.

Pék Szabolcs ugyanakkor úgy vélte: a közvéleményt kevéssé foglalkoztatja a legfőbb ügyész jelölése, így Pék szerint Szathmáry megválasztásából sem lett volna hasonló vihar, mint a köztársasági elnöki poszt vagy Unger Annának a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére történt kinevezése körül. Ami persze annyiban sajátos, hogy a legfőbb ügyész pozíciója sokkal fontosabb, mint az NVVH elnökéé. Azaz: jó eséllyel különösebb vihar nélkül átment volna Szathmáry megválasztása.

Azzal, hogy a Tisza nem támogatja Szathmáryt, részint „megemelte a történetet”, azaz innentől a közvélemény sokkal jobban odafigyel majd a legfőbb ügyész személyére.