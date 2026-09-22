Nemzeti Kulturális Alap;új tag;Tarr Zoltán;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-09-22 10:42:00 CEST

Új tagok az NKA állandó kollégiumaiban

2030 szeptemberéig töltik be tisztségüket a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) állandó kollégiumának új tagjai – jelentette be az intézmény saját közösségi média felületén.