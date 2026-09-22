Legfőbb Ügyészség;hűtlen kezelés;mentelmi jog;pénzosztás;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-09-22 22:03:00 CEST

Hankó Balázs szerint az NKA-ügy politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás

Az Orbán-kormány volt kulturális és innovációs miniszterének mentelmi jogának felfüggesztését azért kéri az ügyészség, mert bizonyítékaik szerint a közpénzosztás 17,3 milliárd forintos hűtlen kezelés bűntettét alapozhatja meg.