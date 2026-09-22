Hankó Balázs szerint az NKA-ügy politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás

A Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye a kezdetektől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás. A feljelentők a jelenlegi kormányhoz kötődő, kulturális köröket képviselő szervezetek – reagált Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő közleményben a Legfőbb Ügyészség keddi kezdeményezésére, amellyel a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványt tett az Országgyűlés elnökénél mentelmi jogának felfüggesztésére.
A volt kulturális és innovációs miniszter azt írta, hogy letartóztatását „politikai nyomást gyakorolva többször nyilvánosan kezdeményezte Magyar Péter, Tarr Zoltán, Nagy Ervin, valamint kulturális politikai influenszerek”. – Volt munkatársaimat – a nyomásgyakorlás eszközeként használva – politikai fogolyként tartották, tartják fogva úgy, hogy a támogatások kulturális céljának vizsgálatát kezdeményezésem ellenére nem folytatták le – írta Hankó.
A forrás felszabadításáról kormánydöntés határozott, a felhasználás célja és a döntések a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendnek megfeleltek, azok a magyar kultúrát támogatták. Bízom abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben az igazság győz – tette hozzá a volt miniszter.Illúziók nélkül – kezdeményezte az ügyészség Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését
Ezzel szemben a Legfőbb Ügyészség hivatalos közleményében a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás adatai alapján kifejtette: az NKA által kezelt vagyont a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használtak fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően, mellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak. A céloktól eltérő felhasználás az ügyészség szerint a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezését, illetőleg a kérelmezők személyes céljait jelentették.Havasi Bertalan: Minden odaítélt támogatás kulturális célokat szolgált, Seszták készen áll tisztázni magát Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezi az ügyészségHankó Balázs: Próbálok felkészülni a meghurcoltatás következő állomására