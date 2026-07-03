21 Kutatóközpont: továbbra is óriási a Tisza előnye, de úgy tűnik, megállt a Fidesz visszaesése

Fidesz;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;pártpreferencia;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-07-03 08:02:00 CEST

Stabilizálódtak az erőviszonyok.

A Tisza Pártra 67, a Fideszre 24 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között – derül ki a 21 Kutatóközpont június 23. és július 1. között készített felméréséből, melyről a 24.hu számolt be. A különbség minimálisan – bőven a hibahatáron belül – tér el a májusi 69-23-as aránytól, de az látszik, hogy a Fidesz választás utáni gyors visszaesése megállt, stabilizálódtak az erőviszonyok. A pontos összehasonlítást ugyanakkor nehezíti, hogy más módszerrel készült a két kutatás.

A részvételüket biztosan mondók körében 67-23-ra vezet a Tisza, ez szintén a hibahatáron belüli elmozdulást jelent májushoz képest, de minimálisan záródó ollót mutat.

A megmerevedő frontvonalak a kispártokra is igaznak bizonyultak:

a Mi Hazánk a választani tudók között ugyanúgy 6 százalékon áll, mint májusban, de a biztos szavazók kategóriájában egy százalékpontot javítva 7 százalékra jött fel.

a többi párt 1 százalékon vagy az alatt áll, eredményüket összevonva közli a felmérés.

A májusi kutatás telefonos, a júniusi hibrid módszerrel készült.