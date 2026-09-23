Ismét elérhető lehet Magyarország számára az Erasmus+ és a Horizont Európa

Európai Unió;felsőoktatás;Európai Bizottság;Horizont;Erasmus+ program;

2026-09-23 11:26:00 CEST

A korlátozások miatt az alapítványi fenntartású magyar egyetemek 2023 óta nem juthattak a korábbi módon új támogatásokhoz, ám a jövőben ismét teljes jogú résztvevőként kapcsolódhatnak be a programokba.

Mintegy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forráshoz férhet hozzá ismét Magyarország, ha az Európai Unió Tanácsa elfogadja az Európai Bizottság javaslatát a 2022-ben bevezetett költségvetési védintézkedések megszüntetéséről – írja a HVG EUrologus.

A Bizottság a lépést az uniós források ellenőrzésében, a közbeszerzésekben és a közpénzek felhasználásának átláthatóságában tapasztalt javulással indokolta.

A testület külön kiemelte Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint a tényleges tulajdonosokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályokat. A 2021-2027-es uniós költségvetési ciklusban Magyarország számára 23,7 milliárd euró kohéziós forrás áll rendelkezésre, így a most érintett 4,2 milliárd euró ennek csaknem az ötöde.

A 2022 decemberében elfogadott intézkedésekkel három kohéziós program költségvetési kötelezettségvállalásainak 55 százalékát függesztették fel. Emellett megtiltották, hogy az Európai Bizottság új jogi kötelezettségvállalásokat kössön a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal és az általuk fenntartott szervezetekkel.

A korlátozások miatt az alapítványi fenntartású magyar egyetemek 2023 óta nem juthattak a korábbi módon új támogatásokhoz az Erasmus+ és a Horizont Európa programokból. A Tanács jóváhagyása esetén ezek az intézmények ismét teljes jogú résztvevőként kapcsolódhatnak be a két programba.

Az eredeti intézkedések 6,3 milliárd eurónyi forrást érintettek. A HVG szerint ebből összesen 2 milliárd euró már végleg elérhetetlenné vált, miután 2024, illetve 2025 végén egy-egy milliárd euró felhasználásának lehetősége lejárt.