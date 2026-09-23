Magyar Péter elindult XIV. Leó pápához a Vatikánba

Vatikán;Velkey György;Magyar Péter;Tarr Zoltán;XIV. Leó;

2026-09-23 20:15:00 CEST

Holnap délelőtt fogadja a katolikus egyház vezetője a magyar kormányfőt, akit elkísér az útra két fia, valamint Tarr Zoltán miniszter és Velkey György államtitkár is.

Elindult a Vatikánba XIV. Leó pápához Magyar Péter miniszterelnök - ezt a kormányfő jelentette be a Facebookon. Mint fogalmazott: „Megtisztelő, hogy egykori piarista diákként, magyar miniszterelnökként képviselhetem Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt.”

A katolikus egyházfő holnap 10:45 perckor fogadja négyszemközti magánaudiencián a magyar miniszterelnököt, aki ezt követően bemutatja neki a magyar delegáció tagjait, köztük Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Velkey György külügyi államtitkárt. Magyar Péter jelezte, a látogatásra saját költségén két fia is elkíséri.

A találkozóra Magyar Péter ajándékkal is készül: XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi XIV. Leónak. Az említett rádióbeszédben az akkori katolikus egyházfő, XII. Piusz kiállt az 1956-os forradalom és szabadságharc mellett, egyben elítélte a magyar nép ellen elkövetett erőszakot és a békét fenyegető nemzetközi válságot.

A miniszterelnök az útra a Wizz Air járatával repült.