Magyar Pétert jövő csütörtökön fogadja XIV. Leó pápa

Vatikán;tárgyalások;audiencia;Magyar Péter;XIV. Leó pápa;

2026-09-15 22:05:00 CEST

A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadja a magyar miniszterelnököt, aki kedd délután fogadta a négy történelmi egyház vezetőit.

Szeptember 24-én a Vatikánba utazom, ahol magánaudiencián fogad XIV. Leó pápa – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a találkozót követően tárgyalni fog Pietro Parolin bíboros úrral, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek június 16-án fogadta Magyar Pétert. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Facebook-oldalán olvasható közlemény szerint az akkori megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során XIV. Leó pápával találkozik majd. A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott – tették hozzá, de további részleteket nem közöltek.

Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a négy történelmi egyház vezetőit – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. Ehelyett a felekezetek és az állam kapcsolatát a függőségi viszony jellemezte. – Elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit – tették hozzá.

A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros, érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János, Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, Frölich Róbert országos főrabbi.