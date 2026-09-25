Nem pénzt kérnek a magyar vendéglátósok, hanem sok mást

áfa;vendéglátás;Airbnb;adózás;reprezentációs költség;

2026-09-25 05:45:00 CEST

A Duna-parti vendéglátás szabályozásán át az Airbnb hosszú távú rendezése, valamint az áfakulcsok és a repiadó ügye is szerepel abban a négy szakmai szervezet által összeállított javaslatsorban, ami most készült el. A vendéglátósok nem pénzt, nem állami támogatást kérnek, hanem egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózást, rugalmasabb foglalkoztatást, kevesebb adminisztrációt és a szakmai képzés átalakítását.

A vendéglátósok számára legfontosabb kérdés az áfa. Abnormális ugyanis, hogy a közétkeztetés, így a gyermekélelmezés is 27 százalékos sávban maradt, miközben egy kínai büfé 5 százalékossal működhet – hangsúlyozta Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke a Népszavának a javaslatsor kapcsán. A csomagot az MVI kezdeményezésére a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ), a Magyar Éttermi Szövetség és a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) készítette. Az anyag szándékosan lett átfogó, olyan „holisztikus, hatalmas anyag”, amelyből egy-egy területet külön is ki lehet bontani. Mint az MVI elnöke mondta, ebből akár évekre elegendő szakmai és szabályozási munka is kijöhet.

A szervezetek nem elsősorban pénzt várnak. Kovács László szerint tudják, hogy erre nincs sok esély, ezért inkább a meglévő szabályokat szeretnék „finomhangolni”. Olyan változásokat sürgetnek, amelyek a vállalkozások mindennapi működését tennék egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá.

A szakma mindenekelőtt egyszerűsítené és egységesítené a vendéglátás különböző formáira vonatkozó szabályokat. Ma olyan különbségek vannak az egyes szolgáltatások szabályozása között, amelyeket nehéz megindokolni – fogalmazott az MVI elnöke, aki szerint közétkeztetés adóztatását érdemes lenne újragondolni. A gyermekétkeztetés esetében ugyanis eleve három szereplő finanszírozza a rendszert: az állam, az önkormányzat és a szülő. Az önkormányzatok pedig a saját lehetőségeik szerint tudnak csak hozzájárulni a költségekhez, van, ahol többé, sok helyen kevésbé, a fennmaradó részt a szülőknek kell fizetniük. És nem mindegy, hogy mennyit, ráadásul a legmagasabb áfatartalom mellett.

A 33 pontos csomagban az áfaszabályok módosítása mellett a turizmusfejlesztési hozzájárulás szabályainak egységesítése és a reprezentációs adókedvezmény rendezvényi vendéglátásra történő kiterjesztése is szerepel.

A reprezentációs adó mentességének kiterjesztése az első és valódi változás, amely a rendezvények számának növekedésével forgalomösztönző hatású

- mutatott rá a vendéglátós ipartestület elnöke.

A másik nagy terület a munkaerő. A szervezetek rugalmasabbá tennék az egyszerűsített foglalkoztatást, enyhítenék az éves korlátokat, és a turisztikai idénymunka szabályait is a szakma működéséhez igazítanák. A javaslatok között szerepel a hazai munkaerő mobilitásának ösztönzése, a külföldről hazatérő magyar szakemberek támogatása, a munkaerő-kölcsönzés egyszerűsítése, valamint a megfelelően képzett harmadik országbeli dolgozók foglalkoztatásának könnyítése is ott, ahol tartós munkaerőhiány van.

A másik nagy terület a munkaerő. A szervezetek rugalmasabbá tennék az egyszerűsített foglalkoztatást, enyhítenék az éves korlátokat, és a turisztikai idénymunka szabályait is a szakma működéséhez igazítanák. A javaslatok között szerepel a hazai munkaerő mobilitásának ösztönzése, a külföldről hazatérő magyar szakemberek támogatása, a munkaerő-kölcsönzés egyszerűsítése, valamint a megfelelően képzett harmadik országbeli dolgozók foglalkoztatásának könnyítése is ott, ahol tartós munkaerőhiány van.

Baj van a szakmai képzési rendszerrel, ezen is változtatnának. Az MVI külön háttéranyagot készített erről, a szervezet alelnöke, Kis Zoltán megkereste az összes olyan magyarországi iskola vezetőjét is, ahol vendéglátásban képeznek szakembereket. A cél az, hogy a gyakorlati képzés közelebb kerüljön ahhoz, amire a munkahelyeken valóban szükség van. A javaslatok között szerepel a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkaidejének rugalmasabb kezelése, a szakképzési szerződések, a szabadság és a betegszabadság szabályainak módosítása is.

A vendéglátósok szerint az adminisztrációból is sokat lehetne faragni. Csökkentenék a papíralapú munkaügyi, számviteli és dokumentum-megőrzési kötelezettségeket, egyszerűsítenék a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé teljesítendő adatszolgáltatást, és azt szeretnék, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzései inkább a szürkezónában működők kiszűrését céloznák. A javaslat szerint a NAV, az NTAK és a SZÉP-kártya adatait is gyorsabban és részletesebben kellene visszajuttatni az ágazat szereplőihez, hogy a vállalkozások használni tudják azokat.

Külön fejezetet kapott a budapesti Duna-part vendéglátása. Kovács László szerint amióta a rakpartot nyáron megnyitották a gyalogosok előtt, a szakmailag egyre igénytelenebb vendéglátás kerül túlsúlyba.

Az alkalmi árusoké lett a főszezoni torta habja, miközben az állandó vendéglátóhelyeknek - akik egész évben bérleti díjat és más fix költséget fizetnek - visszaesett a forgalma.

Kovács László példaként azt említette, hogy egy hajón működő étterem vagy állandóan működő vendéglátóhely mellett 10–15 méterre megjelenhet egy olyan vállalkozás, amelynek nincs egész éves bérleti költsége. Így olcsóbban tud értékesíteni, hisz még saját mosdót sem üzemeltet, de az MVI elnöke szerint elszívja a vendégeket az állandó üzletektől. A szakmai szervezet ezért a Duna-part ideiglenes vendéglátási lehetőségeinek újraszabályozását is javasolja.

A turizmus és a vendéglátás környezetét érintő pontok között szerepel a világörökségi területeken és a bulinegyedben az élelmiszer és dohányboltokban az alkoholos ital árusításának időbeli korlátozása, konkrétan este nyolctól tilalom bevezetése. Emellett az Airbnb hosszú távú, összehangolt rendezését szorgalmazzák a Magyar Turisztikai Ügynökség irányításával.

A szervezetek a beruházásokhoz kedvezményes vagy támogatott finanszírozást is javasolnak, miközben külön foglalkoznak az illegális és szabályozatlan vendéglátás visszaszorításával. Felvetik egy önálló turisztikai és vendéglátóipari kamarai struktúra lehetőségének megvizsgálását is. A „Vendéglátóipari kisokos” frissítését, valamint az alap- és speciális szakmai vizsgakövetelmények életszerűbbé tételét szintén szükségesnek tartják.

Kovács László szerint a dokumentum egy közös szakmai alap, amelyből a következő időszakban egyes témákat külön-külön lehet elővenni. A szakma most azt várja, hogy ezek közül melyekről és milyen formában indulhat érdemi egyeztetés a turizmusirányítás döntéshozóival. Nagy a várakozás a Csendes Olivér által vezetett MTÜ jövőbeli ténykedése kapcsán, “az eddigi nihilizmus után végre érdemi változásokat remélünk” - fűzte hozzá Kovács László.