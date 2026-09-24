Fogadta magánaudiencián Magyar Péter miniszterelnököt XIV. Leó pápa

Vatikán;magyar küldöttség;audiencia;Magyar Péter;XIV. Leó pápa;

2026-09-24 12:32:00 CEST

A kormányfő a katolikus egyházfővel való találkozása előtt meglátogatta II. János Pál pápa sírját a Szent Péter Bazilikában.

Magyar Péter miniszterelnök és kísérete csütörtöki vatikáni látogatása első állomása a Szent Péter-bazilika magyar kápolnája volt, ahonnan az apostoli palotákba ment tovább a XIV. Leó pápával való magánaudienciára. Azt már a kormányfő a saját Facebook-oldalán tette közzé, hogy az audiencia előtt meglátogatta II. János Pál pápa sírját. Mint írta, az ő jelmondata – „Ne féljetek!” – adott és ad erőt sokuknak a legnehezebb időkben. Magyar Péter néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damasusról elnevezett belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorokozott fel. A kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték.

A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fabio Salerno atyával egyeztet. A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Czeti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár. A szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nincs jelen, mivel az ENSZ közgyűlésén vesz részt.

A tárgyalásokat követően Magyar Péter felkeresi a Szent Péter tér oldalában található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, ahol Luis Marin de San Martin, a pápai szeretetszolgálat prefektusa kíséri a rendelőt vezető orvossal. A rendelőt Ferenc pápa állította fel 2015-ben, majd tovább bővült.

A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van: II. János Pál avatta fel 1980 októberében a Szent István alapította egykori magyar zarándokház örökségeként. A Magyarok Nagyasszonya-kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik, magyar szenteket ábrázoló domborművekkel. Az oltárnál Szent István szobra áll, kezében a szent koronával. A magyar nyelvű misét Eredics Gergő, a Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese mutatta be. Homíliája végén hangsúlyozta, hogy a magyar szentek és boldogok közös vonása, hogy meghallották Isten szavát, és azt tettekre is váltották. Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházy Sára és 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékeztetett. A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartománya főnöke Szent Gellért püspök, vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a „ne félj!” volt, és ő így élt, nem félt tanúskodni.