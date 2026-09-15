A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadja a magyar miniszterelnököt, aki kedd délután fogadta a négy történelmi egyház vezetőit.
Az egyelőre rejtély, ki lehet olyan fontos ember.
Orbán Viktor miniszterelnök a katolikus törvényhozók éves tanácskozásának keretében audiencián találkozott Ferenc pápával - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő is részt vesz a legnagyobb, keresztény elkötelezettségű állami vezetőknek egyeztető fórumot biztosító törvényhozói értekezleten, amelyet idén is a Róma melletti Frascatiban rendeztek meg. A tanácskozás résztvevőinek vasárnap nyílt alkalmuk személyes találkozásra a Szentatyával - mondta a sajtófőnök.
Egymillió-kétszázezer hívő váltott jegyet 2014-ben a Ferenc pápa által szerdánként a Vatikánban tartott általános audienciára - közölte szerdán a Pápai Ház prefektúrája.
Az egyházfő szentföldi látogatásáról is szó volt Ferenc pápa és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfői vatikáni találkozóján - közölte a Szentszék.
Ferenc pápa a Vatikán államfőjeként egyik legfontosabb kétoldalú találkozóját tartja: Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadja. Egyes vélekedések szerint az utóbbi évtizedek legjelentősebb audienciájáról van szó függetlenül attól, hogy Putyin járt már II. János Pálnál és XVI. Benedeknél is.