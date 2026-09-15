Orbán Ferenc pápánál járt - Fotó

Orbán Viktor miniszterelnök a katolikus törvényhozók éves tanácskozásának keretében audiencián találkozott Ferenc pápával - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő is részt vesz a legnagyobb, keresztény elkötelezettségű állami vezetőknek egyeztető fórumot biztosító törvényhozói értekezleten, amelyet idén is a Róma melletti Frascatiban rendeztek meg. A tanácskozás résztvevőinek vasárnap nyílt alkalmuk személyes találkozásra a Szentatyával - mondta a sajtófőnök.